Będą nowe zajęcia dla uczniów, ale tylko tych z problemami w nauce

Państwowy Instytut Badawczy przy współpracy z Playing for Success Foundation z Niderlandów oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki rozpoczyna realizację projektu Playing for Success. Jest to pilotażowy projekt edukacyjny, którego celem jest wsparcie uczniów mających problemy z nauką. Odbywa się to poprzez przeniesienie nauki z ławek szkolnych na obiekty sportowe, w tym stadiony. Jak ma to działać? Chodzi o stworzenie przestrzeni rozwojowej dla dzieci i młodzieży mających niską motywację i charakteryzujących się niskim poziomem wiary we własne możliwości.

Jak deklarują organizatorzy, podejmowane przez nich działania poprzez doświadczenie, które przełamuje rutynę codziennej szkoły będą prowadziły do rozwoju kompetencji społecznych, emocjonalnych i edukacyjnych i pozwolą uczestnikom na nowo uwierzyć w siebie. Zajęcia organizowane w ramach programu będą odbywały się w małych grupach, pod okiem tutorów i trenerów, a towarzyszyć im będzie atmosfera współpracy, zaufania i budowania poczucia sprawczości. Projekt jest również istotny z innego punktu widzenia. W czasie jego realizacji będzie prowadzone badanie, które pozwoli ocenić jego efekty na gruncie kompetencji społeczno-emocjonalnych i edukacyjnych.

Pierwszy etap programu obejmie tylko szkoły podstawowe

Zaplanowane etapy projektu to:

- opracowanie metodologii badania,

- adaptacja modelu do polskich realiów,

- rekrutacja i szkolenie kadry (przygotowanie do pracy 96 tutorów i turorek),

- nabór uczniów i uczennic do dwóch edycji programu,

- realizacja programu w szkołach podstawowych (w roku szkolnym 2025/2026),

- dostosowanie modelu do starszej grupy wiekowej,

- realizacja programu w szkołach ponadpodstawowych (w roku szkolnym 2026/2027),

- ewaluacja i upowszechnienie wyników.

Kto skorzysta z realizacji projektu? Jest on adresowany do uczniów i uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku od 9 do 17 lat, którzy nie odnajdują się w tradycyjnym systemie edukacyjnym, a których potencjał może pozostać niewykorzystany bez odpowiedniego wsparcia. Jednak równie istotną grupą są również tutorzy i tutorki, którzy będą pełnili rolę przewodników towarzysząc dzieciom i młodzieży w odkrywaniu własnych możliwości, wzmacnianiu motywacji i budowaniu poczucia sprawczości. Wezmą oni udział w szkoleniu przygotowującym do pracy w modelu Playing for Success, a po jego zakończeniu będą prowadzili zajęcia w duetach, wspólnie z trenerem sportowym.