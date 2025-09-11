Kto ma prawo do emerytury wojskowej?

Do emerytury wojskowej mają prawo:

Żołnierze zawodowi, którzy odbyli co najmniej 15 lat służby wojskowej.

Żołnierze zwolnieni z zawodowej służby wojskowej, którzy w dniu zwolnienia posiadają co najmniej 25 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim, jeśli powołani zostali po 31 grudnia 2012 roku.

Ile wynosi emerytura wojskowa w 2025 roku?

Wysokość emerytury wojskowej zależy od kilku czynników, w tym od stażu służby i podstawy wymiaru emerytury. Oto ogólne zasady:

Dla żołnierzy, którzy rozpoczęli służbę przed 1999 rokiem lub zostali przyjęci do służby po raz pierwszy w okresie po 1 stycznia 1999 roku i przed 1 października 2003 roku, emerytura za 15 lat służby wynosi 40 proc. podstawy wymiaru. Każdy kolejny rok służby zwiększa emeryturę o 2,6 proc. podstawy wymiaru.

Dla żołnierzy, którzy rozpoczęli służbę po 31 grudnia 2012 roku, emerytura za 25 lat służby wynosi 60 proc. podstawy wymiaru. Każdy kolejny rok służby zwiększa emeryturę o 3 proc. podstawy wymiaru .

. Podstawę wymiaru emerytury stanowi średnie uposażenie żołnierza z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych przez żołnierza.

Emerytura może być podwyższona o 0,5 proc. podstawy wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc służby na froncie w czasie wojny lub w strefie działań wojennych.

Kwota emerytury nie może przekroczyć 75 proc. podstawy jej wymiaru.

Ile wynosi emerytura wojskowa po 15 latach?

Żołnierz, który służył co najmniej 15 lat, może przejść na emeryturę wojskową. Początkowa emerytura wynosi 40 proc. jego ostatniej pensji. Przykładowo, jeśli szeregowy zarabia 6000 zł brutto, jego emerytura wyniesie 2400 zł. Za każdy dodatkowy rok służby emerytura wzrasta o 2,6 proc. pensji.

Ile wynosi emerytura wojskowa po 20 latach?

Każdy rok pracy ponad wymagany okres zwiększa emeryturę o 2,6 proc. jej podstawowej wartości. To oznacza, że po 20 latach służby emerytura wynosi 52 proc. podstawy.

Ile wynosi emerytura wojskowa po 25 latach?

Żołnierz po 25 latach służby otrzymuje emeryturę w wysokości 60 proc. podstawy wymiaru, która wzrasta o 3 proc. za każdy kolejny rok służby.

Ile wynosi emerytura wojskowa po 30 latach?

Po 30 latach służby wojskowej żołnierze mają prawo do emerytury w wysokości 75 proc. ich średnich zarobków z 10 wybranych przez nich lat.

Ile wynosi emerytura wojskowa majora?

Wysokość emerytury wojskowej majora zależy od kilku czynników, m.in.:

stażu służby: im dłuższy staż, tym wyższa emerytura.

im dłuższy staż, tym wyższa emerytura. daty rozpoczęcia służby: żołnierze, którzy rozpoczęli służbę przed 1 stycznia 2013 roku, mają inne zasady naliczania emerytury niż ci, którzy rozpoczęli służbę po tej dacie.

żołnierze, którzy rozpoczęli służbę przed 1 stycznia 2013 roku, mają inne zasady naliczania emerytury niż ci, którzy rozpoczęli służbę po tej dacie. wysokości uposażenia: emerytura jest obliczana na podstawie średniego uposażenia z 10 lat wybranych przez żołnierza.

Wysokość emerytury majora może wahać się od około 2880 zł do 5662,5 zł, w zależności od stażu służby.

Ile wynosi emerytura generała?

Wysokość emerytury generała w Polsce zależy od kilku czynników, w tym:

Stażu służby:

Żołnierze, którzy rozpoczęli służbę przed 2013 rokiem, mogą przejść na emeryturę po 15 latach służby.

Ci, którzy rozpoczęli służbę po 2012 roku, muszą mieć co najmniej 25 lat służby.

Wysokości wynagrodzenia: Emerytura jest obliczana na podstawie średniego uposażenia z wybranych lat służby.

Emerytura jest obliczana na podstawie średniego uposażenia z wybranych lat służby. Stopnia wojskowego: Stopień generała wpływa na wysokość wynagrodzenia, a tym samym na podstawę wymiaru emerytury.

Stopień generała wpływa na wysokość wynagrodzenia, a tym samym na podstawę wymiaru emerytury. Dodatkowych czynników: Służba w określonych jednostkach, udział w misjach zagranicznych lub działania wojenne mogą podwyższyć emeryturę.

Emerytura wojskowa wynosi od 40 proc. do 75 proc. podstawy wymiaru. Generałowie (admirałowie) mają specyficzne regulacje, a ich emerytura może sięgać 85 proc. podstawy wymiaru.

Ile wynoszą emerytury wojskowe?

Pod koniec 2024 roku, przeciętna emerytura wojskowa w Polsce przekraczała 6137 zł brutto. Istnieją znaczne różnice w wysokości świadczeń w zależności od stopnia wojskowego:

Starsi oficerowie otrzymywali średnio ponad 8,2 tys. zł brutto.

Młodsi oficerowie zarabiali średnio prawie 5550 zł brutto.

Podoficerowie otrzymywali średnio niewiele ponad 4200 zł brutto.

Szeregowi otrzymywali średnio ponad 3600 zł brutto.

Warto dodać, że teraz jednak te kwoty wzrosły.

Kto wypłaca emeryturę wojskową?

Emeryturę wojskową wypłaca Wojskowe Biuro Emerytalne (WBE), czyli wojskowy organ emerytalny właściwy dla adresu stałego lub czasowego pobytu żołnierza. W przypadku braku stałego zameldowania, właściwy jest organ emerytalny dla miejsca czasowego zameldowania, które trwało ponad 3 miesiące w ciągu ostatnich 3 lat od dnia zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej. Wypłata świadczenia odbywa się miesięcznie z góry, a fundusze na jej realizację pochodzą bezpośrednio z budżetu państwa, a nie z systemu składek ZUS.

Waloryzacja emerytur wojskowych

Emerytury wojskowe, podobnie jak emerytury cywilne, podlegają corocznej waloryzacji. Ma ona na celu ochronę wartości świadczeń przed inflacją oraz dostosowanie ich do rosnących cen towarów i usług. Waloryzacja odbywa się 1 marca każdego roku, a jej wskaźnik obliczany jest na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku.

Lata przepracowane w cywilu a emerytura wojskowa

Przy ustalaniu wysokości emerytury mundurowej, staż pracy (okresy ubezpieczenia) danej osoby nie jest brany pod uwagę.

Emerytura wojskowa i emerytura cywilna

Osoba uprawniona do emerytury mundurowej nie może jednocześnie pobierać emerytury z ZUS. Wynika to z faktu, że przy ustalaniu wysokości emerytury mundurowej uwzględnia się nie tylko okresy służby, ale także okresy składkowe i nieskładkowe, które są brane pod uwagę przy ustalaniu emerytury z ZUS.

Dorabianie do emerytury wojskowej

W 2025 roku, podobnie jak wcześniej, emeryci wojskowi, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn), mogą dorabiać do świadczenia. Należy jednak pamiętać o limitach przychodów – zarobki powyżej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powodują zmniejszenie emerytury, a przekroczenie 130 proc. tego wynagrodzenia skutkuje jej zawieszeniem.

Emerytura wojskowa - podsumowanie najważniejszych informacji

Emerytura wojskowa w 2025 roku przysługuje żołnierzom zawodowym, którzy spełnili określone warunki stażu służby. Prawo do emerytury mają żołnierze, którzy odbyli co najmniej 15 lat służby, jeśli rozpoczęli ją przed 31 grudnia 2012 roku, oraz żołnierze zwolnieni ze służby, posiadający co najmniej 25 lat służby w wojsku, jeśli zostali powołani po tej dacie.

Wysokość emerytury zależy od długości służby i podstawy wymiaru, którą jest średnie uposażenie z wybranych 10 kolejnych lat kalendarzowych. Emerytura za 15 lat służby wynosi 40 proc. podstawy wymiaru i wzrasta o 2,6 proc. za każdy kolejny rok służby. Dla żołnierzy z co najmniej 25-letnim stażem emerytura wynosi 60 proc. podstawy i rośnie o 3 proc. za każdy kolejny rok, przy czym maksymalnie może osiągnąć 75 proc. podstawy wymiaru. Do emerytury może być doliczony dodatek za służbę w warunkach wojennych, który wynosi 0,5 proc. podstawy za każdy rozpoczęty miesiąc takiej służby. Emerytury wojskowe są corocznie waloryzowane, w 2025 roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 5,5 proc., co oznacza wzrost świadczeń średnio o 337 zł brutto miesięcznie, a przeciętna emerytura wojskowa sięgnęła blisko 6500 zł brutto.

Emerytury wojskowe można łączyć z innymi świadczeniami, np. emeryturą z systemu powszechnego, jeśli były żołnierz po służbie cywilnej odprowadzał składki ZUS. Prawo wyboru między zasadami wcześniejszymi a nowymi mają żołnierze, którzy rozpoczęli służbę przed 2013 rokiem i mają co najmniej 25 lat służby. Nowe zasady dotyczą żołnierzy powołanych po tej dacie, dla których minimalny staż uprawniający do emerytury to 25 lat służby, a podstawa wymiaru to średnie uposażenie z 10 lat. Kwota emerytury nie może przekroczyć 75 proc. tej podstawy. Wysokość emerytury i warunki jej przyznania regulują aktualne przepisy prawne, a także ustawa z 10 grudnia 1993 roku o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. To świadczenie stanowi zabezpieczenie finansowe dla żołnierzy za długoletnią służbę i poświęcenie dla kraju.