Meta zamyka Messenger. To koniec tej popularnej aplikacji na tych platformach

Meta podjęła decyzję o wycofaniu wsparcia dla natywnych aplikacji komunikatora Messenger na komputery z systemami macOS i Windows.

Co to oznacza dla użytkowników?

Użytkownicy otrzymają w aplikacji powiadomienie, które poinformuje ich o nadchodzącym wyłączeniu i da im 60 dni na ostatnie użycie programu. Po upływie tego dwumiesięcznego okresu aplikacje przestaną działać i zostaną automatycznie przekierowane na witryny Facebook.com lub Messenger.com. Meta rekomenduje użytkownikom, by przed całkowitym zablokowaniem dostępu zadbali o zarchiwizowanie swoich rozmów oraz ustanowienie kodu PIN dla ochrony historii wiadomości. Zmiany nie dotyczą aplikacji mobilnych na urządzenia z systemami iOS i Android, które pozostaną głównym i zalecanym sposobem korzystania z komunikatora.

Aplikacja Messenger dla macOS została już usunięta z Mac App Store, a wersja na Windowsa jest stopniowo wycofywana i ograniczana. Już od września 2024 roku aplikacja desktopowa była zastępowana technologią PWA (Progressive Web App), jednak nie spotkała się ona z pozytywnym przyjęciem ze względu na problemy ze stabilnością i brak kluczowych funkcji. Rezygnacja z natywnych aplikacji desktopowych jest elementem szerszej strategii Meta, której celem jest przeniesienie ruchu użytkowników bezpośrednio na platformy internetowe (strony www). Ma to związek zarówno z redukcją kosztów związanych z utrzymaniem natywnych programów, jak i planowaną zmianą modelu korzystania z komunikatora.

Kluczowe informacje o wycofaniu aplikacji Messenger

Aplikacja przestanie działać 15 grudnia 2025 roku. Oznacza to, że użytkownicy mają jeszcze dwa miesiące na korzystanie z desktopowej wersji. Choć Messenger jest dostępny w wersji webowej (przez przeglądarkę) na stronach Facebook.com i Messenger.com, wielu użytkowników preferowało wygodę i funkcjonalność dedykowanych aplikacji. Ta opcja wkrótce zniknie. Po dacie wyłączenia aplikacja przestanie działać, a użytkownicy zostaną automatycznie przekierowani do wersji internetowej:

Użytkownicy korzystający z Messengera w połączeniu z kontem Facebook zostaną przeniesieni na Facebook.com.

Osoby używające Messengera bez konta na portalu zostaną przekierowane na Messenger.com.

Decyzja nie dotyczy wydań mobilnych komunikatora. Aplikacje na smartfony i tablety z systemami Android i iOS będą działały bez zmian.

Meta zamyka Messenger - kontekst i konsekwencje

Już teraz aplikacja dla macOS została usunięta z Mac App Store. Chociaż Meta nie podała oficjalnego uzasadnienia, eksperci podejrzewają, że decyzja wynika z nieopłacalności utrzymania i rozwijania natywnych aplikacji desktopowych w stosunku do relatywnie niewielkiej liczby ich użytkowników.