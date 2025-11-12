Do czego służą czerwone pojemniki na odpady?

Czerwone pojemniki na śmieci – choć mniej rozpowszechnione niż te przeznaczone na szkło, papier czy plastik – stanowią istotny element systemów gospodarowania odpadami na świecie, w tym również w Polsce. Ich charakterystyczny kolor sygnalizuje, że są one przeznaczone dla specyficznych rodzajów odpadów, których nie wolno wrzucać do innych kontenerów.

Polskie zastosowanie czerwonych pojemników na odpady - odpady niebezpieczne

W Polsce czerwone kubły są najczęściej kojarzone z selektywną zbiórką odpadów niebezpiecznych. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego gromadzenia substancji, które jeśli zostaną niewłaściwie zutylizowane, mogą zagrażać zdrowiu ludzkiemu lub środowisku. Zazwyczaj są to mniejsze pojemniki, lokalizowane w wyznaczonych punktach, na przykład: zużyte baterie, przeterminowane leki, chemikalia (np. resztki farb, rozpuszczalników). Można je spotkać przy aptekach, dużych sklepach czy w specjalnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Warto zaznaczyć, że ich liczba będzie systematycznie rosła.

Inne funkcje czerwonych pojemników na odpady na świecie: odpady zmieszane i medyczne

Na świecie zastosowanie czerwonych pojemników różni się w zależności od lokalnego systemu gospodarki odpadami: