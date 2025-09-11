Rosyjskie drony nad Polską – najważniejsze informacje

W nocy z wtorku na środę (z 9 na 10 września) polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony, co potwierdził premier Donald Tusk. Wydarzenie zbiegło się z atakiem Rosji na Ukrainę.

Pierwsze informacje o rozpoczęciu zmasowanego ataku powietrznego z udziałem dronów i rakiet pojawiły się we wtorek o godzinie 22:06.

Do działań włączono systemy naziemne oraz samoloty wczesnego ostrzegania typu Saab i AWACS, a także myśliwce F-35 i F-16 oraz śmigłowce Mi-24, M-17 i Black Hawk. Operacja była prowadzona wspólnie z siłami sojuszniczymi NATO.

Ile rosyjskich dronów spadło na Polskę?

Pierwsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej odnotowano około godziny 23:30 we wtorek, a ostatnie około 6:30 w środę. Donald Tusk poinformował, że do tej pory zarejestrowano 19 naruszeń.

Co najmniej trzy drony stanowiły bezpośrednie zagrożenie i zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze siły powietrzne. Ostatni z neutralizowanych dronów został zniszczony o godz. 6:45.

Gdzie spadły rosyjskie drony w Polsce? [MAPA]

Do tej pory (stan na 11 września, godz. 12:30) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podaje, że szczątki 16 dronów odnaleziono w pięciu województwach. Oto lista lokalizacji:

W woj. lubelskim : Czosnówka, Cześniki, Wyryki, Krzywowierzba-Kolonia, Wohyń, Wielki Łan, Zabłocie-Kolonia, Wyhalew, Bychawka Trzecia;

: Czosnówka, Cześniki, Wyryki, Krzywowierzba-Kolonia, Wohyń, Wielki Łan, Zabłocie-Kolonia, Wyhalew, Bychawka Trzecia; W woj. mazowieckim : Nowe Miasto nad Pilicą, gmina Korytnica (miejscowości Radiany i Sewerynów).

: Nowe Miasto nad Pilicą, gmina Korytnica (miejscowości Radiany i Sewerynów). W woj. świętokrzyskim : Czyżów, Sobótka, Smyków.

: Czyżów, Sobótka, Smyków. W woj. łódzkim : Mniszków.

: Mniszków. W woj. warmińsko–mazurskim: Oleśno.

Prokurator Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie wyjaśniła, że w sześciu przypadkach – w Czosnówce, w Krzywowierzbie-Kolonii, w Wohyniu, w Wielkim Łanie, w Kolonii Zabłocie oraz w Bychawce Trzeciej – zabezpieczono drony, których uszkodzenia powstały wyłącznie w wyniku upadku na ziemię. Z kolei w dwóch przypadkach – w miejscowości Cześnikach i Wyhawie – zabezpieczono jedynie fragmenty dronów, a fakt ich odnalezienia wynikał najprawdopodobniej z wcześniejszego zestrzelenia tych maszyn.

Rosyjskie drony spadły na Polskę – alerty RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w środę alert dla siedmiu województw w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. To województwa:

lubelskie,

podkarpackie,

podlaskie,

mazowieckie,

łódzkie,

świętokrzyskie,

małopolskie.

RCB zaapelowało o informowanie służb o dronach i miejscach ich upadku. Służby apelują jednak, aby nie zbliżać się, przenosić i dotykać szczątków maszyn, to może być niebezpieczne.