– Przesmyk suwalski, nazywany piętą achillesową NATO, może być obszarem szczególnie narażonym na rosyjski atak – stwierdził Philip Ingram, cytowany przez "The Sun", "Daily Express" i "The Mirror". Komentarz byłego oficer brytyjskiego wywiadu pojawił się w tym samym dniu, w którym dron patrolował region, co podkreśla natychmiastową reakcję NATO na potencjalne zagrożenie.

Amerykański dron nad przesmykiem suwalskim. Krążył przy polskiej granicy

Od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie siły NATO intensywnie patrolują wschodnią flankę Sojuszu. Loty RQ-4B Global Hawk w regionie Litwy, Łotwy i Estonii stanowią stały element tych działań, które mają na celu monitorowanie potencjalnych ruchów wojsk rosyjskich i białoruskich.

Eksperci zwracają uwagę, że przesmyk suwalski jest szczególnie newralgicznym punktem. To wąski pas terenu między Białorusią a Obwodem Królewieckim, który mógłby pozwolić Rosji odciąć państwa bałtyckie od ich sojuszników z NATO. Nawet niewielkie działania w tym rejonie mogą wywołać poważne napięcia i wymusić reakcję Sojuszu.

Amerykanie podrywają RQ-4B Global Hawk. Odpowiedź na manewry Rosjan

Patrol FORTE10 zbiegł się w czasie z zapowiedziami największych od początku wojny manewrów Zapad-2025, które odbędą się na Białorusi w dniach 12–16 września. To pierwsze tak duże ćwiczenia wojskowe Rosji i jej sojuszników od pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. W przeszłości podobne manewry służyły Rosjanom m.in. do przygotowania grup uderzeniowych, które później brały udział w działaniach ofensywnych.

Co to jest dron RQ-4B Global Hawk? Parametry techniczne

RQ-4B Global Hawk to bezzałogowy statek powietrzny, który jest przeznaczony do prowadzenia długotrwałych operacji zwiadowczych, obserwacyjnych i rozpoznawczych na dużych wysokościach. Podczas misji za jego obsługę odpowiada zespół trzech operatorów, którzy nadzorują lot za pomocą specjalnego systemu łączności.

RQ-4B Global Hawk wyposażony jest w nawigację bezwładnościową, wspomaganą przez system GPS, co umożliwia w dużej mierze autonomiczny przebieg misji. Operatorzy mogą w tym czasie skupić się głównie na analizie zdjęć i danych przekazywanych przez systemy drona.

Obecnie Siły Powietrzne USA eksploatują najnowsze wersje RQ-4B Global Hawk z oznaczeniem Block 40. Drony posiadają rozbudowane zestawy sensorów do rozpoznania obrazowego i elektronicznego. Jednym z kluczowych narzędzi jest radar MP-RTIP z anteną aktywnego skanowania elektronicznego (AESA).

