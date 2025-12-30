Dziennik przypomina, że Państwowa Inspekcja Pracy w przyszłym roku zyska nowe uprawnienia, umożliwiające jej inspektorom odgórne przekształcanie umów cywilnoprawnych, w tym kontraktów B2B, w umowy o pracę, gdy stwierdzą, że zatrudnienie jest wykonywane w warunkach etatu.

Formy zatrudnienia w służbie zdrowia

„Przepisy, które mają chronić pracowników przed nadużyciami, bardzo niepokoją pracodawców w ochronie zdrowia. Jest to jedna z branż, gdzie kontrakty są dominującą formą zatrudnienia. Według Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji aż 74 proc. lekarzy specjalistów wykonuje obowiązki na podstawie umów B2B lub działalności gospodarczej” - wskazuje „DGP”.

Na etacie mogą mniej zarobić

„Większość zabiegowców czy radiologów z dnia na dzień odejdzie do podmiotów prywatnych, bo na umowie o pracę nie będą mogli otrzymywać takich wynagrodzeń, jakie mają obecnie. Albo zażądają pensji 100 tys. zł miesięcznie” – uważa cytowany przez „DGP” dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Orłowskiego w Warszawie Tomasz Kopiec.

Nie będzie specjalnych rozwiązań dla sektora ochrony zdrowia

Dziennik poinformował, że organizacje pracodawców apelują do ministra zdrowia o interwencję. Jednak „resort nie widzi możliwości stworzenia specjalnych rozwiązań dla sektora ochrony zdrowia, które chroniłyby go przed odgórnymi decyzjami PIP”.