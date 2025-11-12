Ile zarabiają lekarze i pielęgniarki?

„DGP” podaje, że dotarł do raportu o zarobkach lekarzy i pielęgniarek w systemach wynagrodzeń uregulowanych, który FPP przedstawi na posiedzeniu plenarnym trójstronnego zespołu ds. zdrowia.

Według dziennika, z raportu wynika, że zarobki lekarzy i pielęgniarek realnie nie ustępują pensjom ich kolegów z bogatszych krajów Europy Zachodniej: Danii, Norwegii i Wielkiej Brytanii.

„W Polsce minimalne wynagrodzenie lekarza specjalisty na etacie wynosi 11,86 tys. zł,lekarza bez specjalizacji – 9,74 tys. zł, a stażysty – 7,77 tys. zł.” - czytamy w dzienniku.

Wynagrodzenia w Wielkiej Brytanii, Norwegii i Danii

Do porównania wskazana jest m.in. Wielka Brytania. „Lekarz w czasie szkolenia specjalizacyjnego może liczyć średnio na 54,3 tys. funtów rocznie, co daje równowartość 22,1 tys. zł miesięcznie. Specjaliści i starsi lekarze asystenci zarabiają równowartość 24,1–43,7 tys. zł, a pełni specjaliści na najwyższym poziomie klinicznym 44,8–59,4 tys. zł.” - czytamy w dzienniku.

W Norwegii - jak wskazuje „DGP” - „lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może liczyć na roczne wynagrodzenie w wysokości 1,06 mln koron rocznie, co daje 32,2 tys. zł miesięcznie. Specjalista spoza POZ, np. w szpitalu czy poradni specjalistycznej, dostaje minimum 38,6 tys. zł miesięcznie”.

W Danii lekarz w trakcie specjalizacji może liczyć na 440–555 tys. koron rocznie, czyli 11,7– –14,8 tys. zł miesięcznie, a specjalista na ok. 35,6 tys. zł.

Wynagrodzenia a koszty życia

„Jak dowodzą autorzy raportu, stawki te są nominalnie wyższe niż w Polsce, ale koszty życia w wymienionych krajach znacznie przewyższają nasze koszty życia” - czytamy w „DGP”.

Dziennik przypomina, że w październiku Ministerstwo Zdrowia zaproponowało, by kontraktowcy mogli w szpitalu zarobić maksymalnie 250 zł za godz. i 48 tys. miesięcznie.