Mediana wynagrodzeń

W maju 2025 r., w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, mediana wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej wzrosła nominalnie o 9,3 proc., natomiast w stosunku do kwietnia 2025 zmalała o 2,5 proc.

W sektorze publicznym mediana wynagrodzeń wyniosła 8.260,00 zł, co stanowiło 116,6 proc. wartości ogółem, natomiast w sektorze prywatnym była równa 6.466,59 zł – 91,3 proc. wartości ogółem.

Płeć, wiek i wielkość pracodawcy

Wartość mediany wynagrodzeń różniła się w zależności od płci – w przypadku mężczyzn wyniosła 7.299,68 zł (103,1 proc. wartości ogółem), natomiast wśród kobiet – 6.897,36 zł (97,4 proc. wartości ogółem).

Biorąc pod uwagę wiek zatrudnionych, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń odnotowano w grupie wieku 35-44 lata – wyniosła ona 7.397,55 zł (104,5 proc. wartości ogółem), natomiast najniższą w grupie wieku 24 lata i mniej, gdzie wyniosła 5.731,00 zł (80,9 proc. wartości ogółem).

Z kolei według wielkości podmiotu, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń notowano w podmiotach o liczbie pracujących 1.000 i więcej osób – 8.279,38 zł (116,9 proc. wartości ogółem), a najniższą w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób – 4.666,00 zł (65,9 proc. wartości ogółem).

Przeciętne wynagrodzenie

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w maju 2025 r. wyniosło 8.678,90 zł.