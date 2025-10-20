Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

"We wrześniu 2025 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6409,9 tys. etatów i było o 0,8% niższe niż przed rokiem.

Reklama

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2025 r. wyniosło 8750,34 zł, tj. wzrosło nominalnie o 7,5% w porównaniu z wrześniem ub. roku" - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał 7,5% wzrostu r/r w przypadku płac i 0,8% spadku r/r w przypadku zatrudnienia.