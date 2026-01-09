Amerykanie zbierają siły na Bliskim Wschodzie

O intensywnym ruchu amerykańskich maszyn poinformowała w czwartek chińska firma analityczna Mingkun Technology (mk-mda.com). Z ich danych wynika, że na Bliski Wschód przenoszone są samoloty-cysterny KC-135 Stratotankers i KC-46A Pegasus, a także transportowe C-17 Globemaster III i C-5M Galaxy, które są zazwyczaj używane do przemieszczania personelu, sprzętu i jednostek specjalnych.

Część tych samolotów na początku stycznia wylądowała w Wielkiej Brytanii, gdzie Amerykanie przeprowadzili ćwiczenia w RAF Fairford i RAF Mildenhall, kluczowych brytyjskich bazach Sił Powietrznych USA. To, według brytyjskiego dziennika "The Times", wskazuje, że Amerykanie mogą przygotowywać się do kolejnej operacji wojskowej.

USA szykują kolejne uderzenie na Iran?

Tę tezę potwierdza rozmieszczenie przez Stany Zjednoczone znacznych sił morskich na wodach Zatoki Perskiej. A poza tym na możliwość operacji wskazuje wielokrotne wysłanie w minionych dniach w pobliże granic z Iranem drona rozpoznawczego MQ-4C Triton należącego do marynarki wojennej USA, stacjonującej w bazie w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Według "The Times" ostatni raz takie wzmocnienie sił zbrojnych i taką ich aktywność zaobserwowano w czerwcu 2025 r., kiedy amerykańskie lotnictwo zbombardowało obiekty nuklearne w Iranie.

Spekulacje te potęguje też oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone użyją siły i zainterweniują, jeśli irański reżim użyje przemocy w celu stłumienia trwających w Iranie protestów.

Iran jest w gotowości. Pentagon też

Jednak analitycy Mingkun za bardziej prawdopodobny cel nagromadzenia takich sił przez Stany Zjednoczone uważają próbę nałożenia na Iran blokady powietrznej i morskiej, która wywołałaby w tym kraju poważny kryzys wewnętrzny, niż przeprowadzenie bezpośredniego ataku na dużą skalę.

Iran zareagował na te doniesienia podniesieniem stanu gotowości swoich systemów obrony powietrznej, a Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) przeprowadził w minioną niedzielę ćwiczenia rakietowe w kilku miastach, w tym w Teheranie.

Departament Obrony Stanów Zjednoczonych nie wydał w tej sprawie żadnych oficjalnych oświadczeń. Jednak z danych profilu Pentagon Pizza Report – analizującego poziom zamówień w restauracjach wokół gmachu Pentagonu w Waszyngtonie – wynika, że jego personel jest w stanie podwyższonej gotowości. Ruch w tych lokalach jest większy niż przeciętnie.