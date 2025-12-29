Iran zagęszcza ruchy. Obawiają się kolejnego ataku

O sprawie pisze serwis Iran International, powołując się na źródła w irańskich siłach zbrojnych. Zdaniem opozycyjnego serwisu Siły Powietrzno-Kosmiczne IRGC pracują nad niekonwencjonalnymi głowicami bojowymi do pocisków balistycznych. A jednocześnie przenoszą wyrzutnie pocisków do wschodnich regionów Iranu.

Działania te nasiliły się w ostatnich miesiącach. Teheran działa w pośpiechu, obawiając się kolejnej bezpośredniej konfrontacji z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi (w irańskiej propagandzie te kraje nazywane są odpowiednio "małym" i "wielkim Szatanem').

Według publikacji IRGC optymalizuje konstrukcję pocisków balistycznych pod kątem przenoszenia broni chemicznej i biologicznej, a także unowocześnia systemy dowodzenia i kontroli.

Teheran stawia na odstraszanie. "Egzystencjalne zagrożenie"

Jak podało jedno ze źródeł serwisu, Gwardia Rewolucyjna, przewidując scenariusze konfliktu na dużą skalę, buduje zdolności, które miałyby służyć jako "uzupełniający czynnik odstraszający", obok irańskiego programu rakiet konwencjonalnych.

Jeden z rozmówców Iran International przyznał, że władze w Teheranie postrzegają potencjalne ataki ze strony Izraela i Stanów Zjednoczonych jako egzystencjalne zagrożenie. Dlatego też, w przypadku konfliktu, zamierzają znacznie zwiększyć koszty dla strony przeciwnej.

Jak dodało źródło, na najwyższych szczeblach decyzyjnych Republiki Islamskiej Iranu panuje przekonanie, że „użycie broni niekonwencjonalnej może być uzasadnione w sytuacjach egzystencjalnego zagrożenia”.

Iran wciąż testuje rakiety i odpiera oskarżenia

W ubiegłym tygodniu amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) poinformował, powołując się na media powiązane z IRGC, o ćwiczeniach, w ramach których Siły Powietrzno-Kosmiczne IRGC wystrzeliły rakiety w pięciu prowincjach. Irańskie media nie podały żadnych bardziej szczegółowych informacji o manewrach, w tym o rodzajach wystrzelonych rakiet.

Teheran konsekwentnie zaprzecza oskarżeniom o dążenie do pozyskania broni masowego rażenia i deklarował, że wypełnia swoje zobowiązania międzynarodowe dotyczące programu jądrowego.