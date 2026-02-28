W sobotę rano Izrael, jak poinformował minister obrony Izraela Israel Kac, przypuścił „prewencyjny atak” na Iran. Dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadził „stan wyjątkowy w całym kraju”. Natomiast „New York Times” i Associated Press poinformowały, że Stany Zjednoczone prowadzą własne uderzenia na Iran.

„Odebrałem meldunki MON i MSZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze” - przekazał szef rządu w sobotę rano na platformie X.

Premier podkreślił, że jedność Polaków w kwestii bezpieczeństwa jest dziś szczególnie ważna.

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował na platformie X, że Agencja Wywiadu i Służba Wywiadu Wojskowego we współpracy z sojuszniczymi służbami przekazują na bieżąco odpowiednim instytucjom informacje o sytuacji w Iranie i regionie.

Wydział Konsularny polskiej ambasady w Izraelu pozostaje zamknięty dla odwiedzających do odwołania - poinformowała w sobotę rano ambasada.

Iran szykuje się do odwetu za sobotni atak Izraela; będzie on miażdżący - powiedział agencji Reutera przedstawiciel władz irańskich pod warunkiem zachowania anonimowości. Irańska agencja Mehr podała, że prezydent kraju Masud Pezeszkian przebywa w bezpiecznym miejscu. (PAP)

