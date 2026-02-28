Ministerstwo transportu Izraela poinformowało w sobotę o zamknięciu przestrzeni powietrznej kraju.

Reklama

„Ze względu na wstrzymanie operacji na lotnisku w Tel Awiwie (…), wszystkie rejsy PLL LOT do i z TLV w tym okresie zostaną odwołane” – napisał w sobotę na platformie X rzecznik prasowy przewoźnika Krzysztof Moczulski.

Do Izraela z Polski lata także Wizz Air.

Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina w Warszawie powiedział PAP, że „spodziewa się, że ze względu na zamknięcie przestrzeni powietrznej przez Izrael odloty do tego kraju zostaną odwołane”.

Izrael przypuścił „prewencyjny atak” na Iran – poinformował w sobotę minister obrony Izraela Israel Kac. Dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadził „stan wyjątkowy w całym kraju”. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że armia USA rozpoczęła niedawno dużą operację bojową w Iranie.(PAP)

ms/ amac/