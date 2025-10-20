Ogólny wzrost produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu

"We wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu była o 7,4% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 0,4%), natomiast w porównaniu z sierpniem br. zwiększyła się o 16,0%. W okresie styczeń-wrzesień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 2,7% wyższa niż w analogicznym okresie 2024 r. (wówczas notowano wzrost o 0,2%)." - czytamy w komunikacie.

Porównanie z oczekiwaniami rynkowymi

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, we wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 4,1% wyższym niż w sierpniu br., podano także.

Konsensus rynkowy przewidywał wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 5%.