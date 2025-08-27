Paliwa kopalne wciąż dominują w miksie energetycznym

W raporcie przygotowanym przez Energy Institute we współpracy z KPMG podano, że mimo dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii, paliwa kopalne wciąż stanowią 87 proc. światowego miksu energetycznego, a „globalna transformacja przebiega nierównomiernie i podlega silnym napięciom geopolitycznym oraz gospodarczym”.

Różnice regionalne - stagnacja w USA i Europie, ekspansja Chin

Autorzy publikacji zwrócili uwagę na różnice regionalne w tempie transformacji energetycznej - ich zdaniem w USA i Europie obserwuje się oznaki stabilizacji zużycia paliw kopalnych, przy jednoczesnym spowolnieniu rozwoju OZE, m.in. z powodu rosnących kosztów finansowania i presji w łańcuchach dostaw. „W Europie tempo przyłączania nowych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych wyhamowało, podczas gdy w Chinach w 2024 roku oddano do użytku więcej nowych mocy odnawialnych niż w USA, Europie i Indiach łącznie” - zauważyli.

Rekordowy wzrost energii z wiatru i słońca, ale to wciąż za mało

W raporcie zaznaczono, że kraje spoza Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Co-operation and Development – OECD) wdrażają OZE w tempie dwukrotnie szybszym niż państwa rozwinięte. Podkreślono, łączna produkcja energii z wiatru i słońca wzrosła w 2024 roku o ponad 16 proc. – prawie dziewięciokrotnie szybciej niż całkowity popyt na energię. „Jednak same OZE nie są jeszcze w stanie zaspokoić rosnącego globalnego zapotrzebowania, szczególnie w regionach z ograniczoną infrastrukturą i niedoborami inwestycji” - dodano.

Transformacja energetyczna a Polska perspektywa

Światowa transformacja energetyczna przyspiesza, ale jest nierównomierna i pełna napięć między celami klimatycznymi a priorytetami bezpieczeństwa - podkreślono. Zdaniem cytowanej w publikacji Anny Szczodry z KPMG, dla Polski to sygnał, że musimy równolegle inwestować w rozwój OZE, modernizację sieci i magazyny energii, a także wykorzystywać technologie poprawiające efektywność systemu. „Kluczowe będzie także budowanie niezależności energetycznej w oparciu o krajowe zasoby oraz wzmacnianie odporności infrastruktury na skrajne zjawiska pogodowe” - dodała.

