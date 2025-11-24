GUS: Produkcja przemysłowa w październiku 2025

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 1,8 proc. rdr i wzrostu w ujęciu miesiąc do miesiąca o 3,6 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w październiku br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,1 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,0 proc. niższym niż we wrześniu br.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w październiku i we wrześniu.

październik październik wrzesień wrzesień rdr mdm rdr mdm PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 3,2 5,4 7,6* 16,3* górnictwo i wydobywanie 3,9 12,2 -1,9* 8,3* przetwórstwo przemysłowe 3,2 4,6 8,4* 17,4* wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1,4 23,2 -2,3* 5,8* dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 5,5 3,2 6,5* 4,8*

* - dane skorygowane

(PAP Biznes)