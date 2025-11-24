GUS: Produkcja przemysłowa w październiku 2025
Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 1,8 proc. rdr i wzrostu w ujęciu miesiąc do miesiąca o 3,6 proc.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w październiku br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,1 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,0 proc. niższym niż we wrześniu br.
Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w październiku i we wrześniu.
|październik
|październik
|wrzesień
|wrzesień
|rdr
|mdm
|rdr
|mdm
|PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA
|3,2
|5,4
|7,6*
|16,3*
|górnictwo i wydobywanie
|3,9
|12,2
|-1,9*
|8,3*
|przetwórstwo przemysłowe
|3,2
|4,6
|8,4*
|17,4*
|wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
|1,4
|23,2
|-2,3*
|5,8*
|dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja
|5,5
|3,2
|6,5*
|4,8*
* - dane skorygowane
(PAP Biznes)