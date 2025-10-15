Niedobory oleju i wzrost cen tłuszczów

„Branża zmaga się z niedoborem oleju, mimo że krajowe tłocznie dysponują zdolnościami przerobowymi przekraczającymi 4 mln ton nasion rzepaku rocznie. W sezonie 2025/2026 deficyt ma sięgnąć co najmniej 0,5 mln ton, co negatywnie wpłynie na działalność krajowych zakładów tłuszczowych oraz przyczynia się do wzrostu cen wyrobów olejowych” – zauważyła dr Agnieszka Łopatka z Uniwersytetu WSB Merito.

Najbardziej drożejące kategorie produktów

Artykuły tłuszczowe okazały się we wrześniu kategorią z najwyższymi podwyżkami rok do roku - o 11,9 proc. Podobnie było miesiąc temu, kiedy tłuszcze były w ujęciu rocznym droższe średnio o 17,7 proc. Tym razem na wyniku najbardziej zaważył olej, który kosztował o 16,2 proc. więcej niż rok wcześniej. W sierpniowym badaniu średnią najbardziej podniosła margaryna do pieczenia, która była droższa o 23,8 proc. niż rok wcześniej.

Na 2. miejscu w zestawieniu najbardziej drożejących kategorii produktów znalazła się chemia gospodarcza, która poszła w górę o 7,7 proc. W sierpniu była tańsza o 1,1 proc. niż rok wcześniej.

„Taka różnica wynika z sezonowości. W wakacje popyt na wiele tego typu produktów był niższy, a promocje tymczasowo obniżały ceny. We wrześniu powróciła silna presja cenowa, związana z rosnącymi kosztami produkcji i logistyki, co przełożyło się na skokowy wzrost dynamiki cen” – zaznaczyła ekspertka.

Na trzeciej pozycji uplasowały się napoje bezalkoholowe z podwyżką 7,4 proc. rok do roku. W sierpniu były one średnio 6,6 proc. droższe niż rok wcześniej. W ocenie autorów raportu podwyżki wynikają z rynkowej dominacji kilku globalnych koncernów, które wykorzystują swoją pozycję do podwyżek wyższych niż to wynika z rosnących kosztów produkcji.

„W sierpniu detaliści wyprzedawali zapasy przed końcem sezonu. We wrześniu powrócili do cen jesiennych” – zauważył dr Robert Orpych z Uniwersytetu WSB Merito.

Na 4. pozycji znalazły się używki (kawa, herbata, alkohole itd.) ze wzrostem o 7,1 proc. rok do roku (w sierpniu 11,7 proc.). W tej kategorii średnią windują podwyżki cen kawy mielonej i rozpuszczalnej, odpowiednio: 36,1 i 23,7 proc.

Mięso i nabiał

Miejsce 5. zajęło mięso, które zdrożało o 6,7 proc. rdr. (w sierpniu 5,3 proc.). W tej kategorii za wzrost cen odpowiedzialne są wyższe koszty pasz, energii i transportu. Drożeją główne gatunki mięsa – wołowina, drób i wieprzowina.

„Warto podkreślić, że drób drożeje z powodu chorób, które w tym roku dotknęły polskie hodowle” – zaznaczyła dr Łopatka.

Nabiał podrożał z kolei o 6,4 proc. rok do roku (w sierpniu 7,6 proc), a przyczynił się do tego głównie wzrost cen jaj (27,3 proc.), również wywołany przez choroby drobiu.

Ceny owoców poszły w górę średnio o 6,2 proc. rdr. (w sierpniu 11,6 proc.). Środki higieny osobistej zdrożały o 6,2 proc., (w poprzednim miesiącu 3,9 proc.), pieczywo – 6 proc. (w sierpniu 5 proc.), produkty sypkie (np. cukier i mąka) o 4,9 proc. (w poprzednim badaniu okazały się tańsze niż rok wcześniej o 0,3 proc.), wędliny – o 4,9 proc. (w sierpniu 5,2 proc.), dodatki spożywcze (np. ketchupy, majonezy i musztardy) – o 4,5 proc. (w sierpniu 3,9 proc.), a także ryby – o 3,8 proc. (miesiąc wcześniej 6,2 proc.), słodycze i desery - o 2,5 proc. (w sierpniu 9,6 proc.).

A co staniało?

Staniały natomiast: karmy dla zwierząt - o 1,9 proc. (w sierpniu były tańsze o 2,7 proc. rdr.), warzywa - o 1,5 proc. (miesiąc wcześniej odnotowano w tej kategorii wzrost 3,8 proc.) oraz art. dla dzieci, które potaniały o 0,9 proc. rdr. (w sierpniu spadek cen wyniósł 2,4 proc.).

Dane pochodzą z raportu pt. „Indeks cen w sklepach detalicznych” UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito (dawniej Wyższych Szkół Bankowych). Łącznie zestawiono ze sobą ponad 93 tys. cen detalicznych z przeszło 43,8 tys. sklepów należących do 61 sieci handlowych. Badaniem objęto wszystkie na rynku dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience oraz cash&carry docierające ze swoją ofertą do większości konsumentów w Polsce.