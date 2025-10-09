Jak ocenia dziennik, choć w 2024 r. kawa mielona zdrożała w sklepach średnio o 5,4 proc., a rozpuszczalna o 1 proc., tegoroczne wyniki są znacznie wyższe.

Wzrost cen kawy w 2025 roku

„Po trzech kwartałach ceny są średnio aż o 22,6 proc. wyższe – 28,8 proc. dla mielonej, a 16,4 proc. dla rozpuszczalnej. W samym trzecim kwartale wzrosty wyniosły odpowiednio 36,8 proc. oraz 20,6 proc.” – pisze „Rzeczpospolita”, powołując się na dane UCE Research oraz WSB Merito w oparciu o badanie „Indeks cen w sklepach”.

Autorzy badania zauważają, że z najnowszych danych mocno widać, że ceny kawy w sklepach dalej rosną i to najmocniej od początku roku.

W ocenie cytowanego przez „Rz” dr. Roberta Orpycha z WSB Merito „wzrost cen kawy o 22-29 proc. w polskich sklepach to bezpośrednie odzwierciedlenie dramatycznej sytuacji na rynkach globalnych”.

Problemy głównych producentów

„Przyczyną są uwarunkowania klimatyczne. Brazylia, która odpowiada za 60 proc. światowej produkcji, doświadczyła katastrofalnej suszy i przymrozków. Problemy nie ominęły również Wietnamu, drugiego co do wielkości producenta kawy na świecie” – wyjaśnia w rozmowie z „Rz” Orpych.

Jak pisze gazeta, na ceny wpływ mają też ruchy na giełdach, a kawa stała się celem spekulacyjnych graczy. „Wielu analityków zauważa, że plantatorzy celowo wstrzymują sprzedaż ziaren, czekając na jeszcze wyższe ceny, a zapasy topnieją” – dodaje.