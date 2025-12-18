Produkcja przemysłowa w listopadzie 2025

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji przemysłowej o 2,7 proc. rdr i spadku w ujęciu miesiąc do miesiąca o 6,1 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w listopadzie produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,8 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,6 proc. niższym niż w październiku br.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w listopadzie i październiku.

listopad listopad październik październik rdr mdm rdr mdm PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA -1,1 -9,3 3,3* 5,5* górnictwo i wydobywanie 4,8 -5,9 4,0* 12,3* przetwórstwo przemysłowe -1,4 -10,5 3,3* 4,6 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -2,1 10,1 1,2* 23,0* dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 3,2 -6,1 5,9* 3,6*

* - dane skorygowane

(PAP Biznes)