Produkcja przemysłowa w listopadzie 2025
Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji przemysłowej o 2,7 proc. rdr i spadku w ujęciu miesiąc do miesiąca o 6,1 proc.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w listopadzie produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,8 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,6 proc. niższym niż w październiku br.
Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w listopadzie i październiku.
|listopad
|listopad
|październik
|październik
|rdr
|mdm
|rdr
|mdm
|PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA
|-1,1
|-9,3
|3,3*
|5,5*
|górnictwo i wydobywanie
|4,8
|-5,9
|4,0*
|12,3*
|przetwórstwo przemysłowe
|-1,4
|-10,5
|3,3*
|4,6
|wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
|-2,1
|10,1
|1,2*
|23,0*
|dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja
|3,2
|-6,1
|5,9*
|3,6*
* - dane skorygowane
(PAP Biznes)