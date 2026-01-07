Polacy a finansowe postanowienia noworoczne. Młodzi chcą wprowadzić zmiany

„Finansowe postanowienia noworoczne ma dziś 49 proc. Polek i Polaków - to mniej niż rok temu” – podano w informacji prasowej firmy ANG Odpowiedzialne Finanse. – „Najczęściej - w 67 proc. przypadków - finansowe plany na nowy rok deklarują osoby najmłodsze (18-24 lata), które dopiero budują swoją niezależność ekonomiczną i próbują poprawić sytuację materialną między innymi poprzez uzyskanie lepszych zarobków. Zdecydowanie rzadziej takie postanowienia składają osoby w wieku 55+ (35 proc.), co może wynikać z większej stabilizacji finansowej, ale także z utrwalonych nawyków i mniejszej potrzeby »nowego otwarcia« wraz z początkiem roku” – wskazano.

Z badania wynika, że 23 proc. badanych chce w nowym roku ograniczyć wydatki. 19 proc. ankietowanych chce zacząć regularnie oszczędzać albo zwiększyć kwoty, które regularnie odkładają, a 15 proc. postanowiło więcej zarabiać. Wśród postanowień finansowych na nowy rok znalazły się także plany związane z rozpoczęciem inwestowania lub zwiększeniem kwot przeznaczonych na inwestycje, a także wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego.

Wakacje, remont i "czarna godzina" - po co Polacy chcą odkładać pieniądze

Polacy najczęściej chcą odkładać na „czarną godzinę” (44 proc.), a także na wyjazd (29 proc.) czy remont domu lub mieszkania (20 proc.). Wśród celów oszczędzania ankietowani wskazali także m.in. emeryturę (16 proc. odpowiedzi), zakup mieszkania lub domu (12 proc.), zabiegi medyczne (12 proc.) czy na edukację i dokształcanie się (10 proc.).

„Wraz z wiekiem rośnie znaczenie wydatków związanych ze zdrowiem oraz zabezpieczeniem bieżących potrzeb. Różnice są bardzo duże - aż 31 proc. osób w wieku 18-24 chce oszczędzać na rozwój i edukację, w przypadku osób między 25. a 34. rokiem życia jest to co piąta osoba. Powyżej 55 lat liczba wskazań spada do 2 proc.

Z kolei w przypadku oszczędzania na zabiegi medyczne odsetek wskazań w najstarszej badanej grupie wiekowej jest dwa razy wyższy niż w przypadku respondentów w wieku do 34 lat” – podano w informacji prasowej. Badanie „Finanse a Święta” zostało zrealizowane przez firmę badawczą Maison&Partners, metodą CAWI w listopadzie 2025 r. wśród 1060 Polek i Polaków.