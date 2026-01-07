Według raportu ISW działania Rosji obejmują m.in. sabotaż, cyberataki i kampanie wpływu. Analitycy wskazują, że nie są to pojedyncze incydenty, lecz element systematycznych przygotowań do ewentualnej wojny. Niemiecki dokument wojskowy, na który powołuje się amerykański think tank, ocenia, że Rosja traktuje tego rodzaju działania jako integralną część swojej strategii.

Niemcy głównym celem Rosji. Moskwa testuje odporność Berlina

Niemcy są postrzegane przez Rosję jako jeden z kluczowych celów ze względu na swoją rolę w NATO – pisze ISW. Berlin pełni funkcję głównego węzła logistycznego NATO, odpowiadając za przerzut wojsk i utrzymanie sił sojuszniczych. Z tego powodu Rosja – według ISW – ma planować uderzenia w niemiecką infrastrukturę energetyczną i obronną już na wczesnym etapie konfliktu.

Analitycy ISW zwracają uwagę, że w przypadku otwartego ataku na wschodnią flankę NATO Niemcy mogłyby stać się celem uderzeń rakietami dalekiego zasięgu, ataków z użyciem uzbrojonych dronów oraz operacji sił specjalnych. Skryte ataki prowadzone obecnie mają przygotować warunki do takich działań i przetestować odporność Niemiec na różne typy zagrożeń.

Zawieszenie broni w Ukrainie pułapką dla NATO. Wskazują na 2029 rok

ISW podkreśla, że rosyjskie przygotowania nie są uzależnione od zakończenia wojny przeciwko Ukrainie. Zgodnie z oceną zawartą w niemieckim dokumencie, Rosja może rozwinąć pełne zdolności wojskowe i "opcje strategiczne" do działań przeciwko NATO najpóźniej do 2029 roku, nawet jeśli wojna w Ukrainie będzie kontynuowana.

Jednocześnie ISW zaznacza, że Rosja może stanowić realne zagrożenie dla NATO wcześniej, niż przewiduje wiele zachodnich prognoz. Szczególnie niebezpieczny byłby scenariusz zawieszenia broni na Ukrainie, który pozwoliłby Rosji uwolnić znaczną część sił, odbudować zdolności bojowe i przyspieszyć proces ponownego uzbrojenia – pisze ISW.

Rosja przygotowuje się do wojny z NATO. ISW: Trwa "faza zero"

Amerykański think tank klasyfikuje skryte ataki na niemiecką infrastrukturę jako element "fazy zero", czyli etapu przygotowawczego poprzedzającego otwartą wojnę. Celem tej fazy jest osłabienie przeciwnika, destabilizacja zaplecza oraz stworzenie korzystnych warunków informacyjnych i psychologicznych przed użyciem regularnych sił zbrojnych.

Według ISW charakter i skala rosyjskich działań wskazują, że Moskwa konsekwentnie testuje odporność Zachodu i przygotowuje się do eskalacji konfliktu na własnych warunkach. Dla Niemiec i NATO oznacza to konieczność traktowania zagrożeń hybrydowych jako bezpośredniego elementu przygotowań wojennych.