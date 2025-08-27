Szefowie europejskich stowarzyszeń producentów samochodów i dostawców części samochodowych oświadczyli w środę, że cele Unii Europejskiej dotyczące redukcji emisji CO2 przez pojazdy, w tym 100-procentowa redukcja w przypadku samochodów osobowych do 2035 r., nie są już wykonalne – podaje Reuters.

Jak podaje agencja, 12 września przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen planuje spotkanie z przedstawicielami branży motoryzacyjnej, na którym ma być omawiana przyszłość sektora.

Producenci w UE uzależnieni od Azji

Dyrektor generalny Mercedes-Benz Ola Kaellenius i Matthias Zink, dyrektor generalny ds. układu napędowego i podwozia w Schaeffler krytykują zakaz dla pojazdów emitujących CO2 od 2035 r. W liście do Ursuli von der Leyen stwierdzili, że są zdeterminowani, aby osiągnąć unijny cel zerowej emisji netto do 2050 r., ale jednocześnie stwierdzili, że europejscy producenci są teraz niemal całkowicie uzależnieni od Azji w kwestii baterii.

Ponadto europejscy producenci muszą zmierzyć się z nierównomiernym dostępem do infrastruktury ładowania, wyższymi kosztami produkcji i amerykańskimi taryfami celnymi, co znacznie utrudnia przejście branży na pojazdy bezemisyjne.

Cele emisji CO2 niemożliwe do osiągnięcia

Zdaniem branży motoryzacyjnej wspólny blok musi wyjść poza cele dotyczące nowych pojazdów. W ich ocenie redukcja emisji CO2 o 55 proc. w stosunku do poziomu z 2021 r. w przypadku samochodów osobowych i o 50 proc. w przypadku furgonetek do 2030 r. oraz o 100 proc. w przypadku obu typów pojazdów do 2035 r. jest nierealna.

„W dzisiejszym świecie spełnienie sztywnych celów dotyczących emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych na lata 2030 i 2035 jest po prostu niemożliwe” – Reuters cytuje list do przewodniczącej KE.

Musi być miejsce na pojazdy z innym napędem

W ocenie producentów pojazdy elektryczne będą przewodzić transformacji branży, ale musi być też miejsce dla hybryd (plug-in), pojazdów z wydłużonym zasięgiem, pojazdów z wysoce wydajnymi silnikami spalinowymi, wodoru i paliw bezemisyjnych.

Źródło: Reuters