Obecne samochody elektryczne nie są już tylko ekologiczną nowinką technologiczną i pojazdami, które służą do krótkich dojazdów do pracy. Teraz to luksusowe auta, które w pełni dorównują, a w przypadku niektórych parametrów, nawet przewyższają swoich spalinowych odpowiedników.

Dzisiejsze luksusowe elektryki łączą w sobie nowe technologie z wysokiej jakości materiałami, wysokowydajnymi układami napędowymi i cichą jazdą, jaką zapewnia napęd elektryczny.

Jednak wraz z rozwojem rynku rośnie również wybór, przez co konsumenci mają coraz większy problem z oceną, które modele są warte swojej ceny. Ranking Consumer Reports, który uwzględnia osiągi w testach drogowych, przewidywaną niezawodność, zadowolenie właściciela i bezpieczeństwo, może pomóc w wyborze.

Lista obejmuje najlepsze luksusowe samochody elektryczne dostępne obecnie na rynku i obejmuje mieszankę sedanów i SUV-ów znanych marek luksusowych

Oto lista ośmiu najlepszych luksusowych aut elektrycznych według Consumer Reports:

8. BMW iX 2025

BMW iX zajmuje czwarte miejsce w rankingu najlepszych luksusowych SUV-ów elektrycznych CR i ósme miejsce w klasyfikacji generalnej luksusowych pojazdów elektrycznych. Jego podstawowa sugerowana cena detaliczna wynosi od 87 250 do 111 500 dolarów, a zasięg na autostradzie wynosi 370 mil (600 km), według testów CR.

7. Tesla Model S 2025

Jedyny model Tesli, który znalazł się na liście, Model S zajął siódme miejsce w klasyfikacji generalnej. Jego podstawowa sugerowana cena detaliczna wynosi od 79 990 do 94 990 dolarów, a zasięg na autostradzie wynosi 366 mil (540 km), według testów CR.

6. Lexus RZ z 2025 roku

Model Lexus RZ jest bardziej przystępny cenowo niż niektóre inne propozycje z listy CR. Jego sugerowana cena detaliczna wynosi od 42 800 do 57 430 dolarów, a zasięg to 202 mile (325 km).

CR chwalił komfort jazdy, cichą kabinę i szybkie przyspieszenie, ale miał też pewne zastrzeżenia. Dotyczące małego zasięgu i wolniejszego ładowanie niż inne samochody elektryczne.

5. Audi Q4 E-Tron z 2025 roku

Q4 E-Tron został uznany za drugiego najlepszego luksusowego SUV-a elektrycznego i piątego w klasyfikacji generalnej. Z podstawową sugerowaną ceną detaliczną od 49 800 do 58 200 dolarów i zasięgiem 258 mil (415 km).

4. Genesis GV60 2025

Genesis GV60, z luksusowej linii Hyundaia, został uznany przez CR za najlepszy luksusowy SUV elektryczny i zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej luksusowych pojazdów elektrycznych. Jego podstawowa sugerowana cena detaliczna wynosi od 52 350 do 69 900 dolarów, a zasięg 251 mil (404 km).

3. Porsche Taycan 2025

Z zasięgiem 470 kilometrów Porsche Taycan zajęło trzecie miejsce na liście CR. Jego sugerowana cena detaliczna wynosi od 99 400 do 230 000 dolarów, co nie dziwi w przypadku tej luksusowej marki.

2. BMW i5 z 2025 roku

Na drugim miejscu znalazło się BMW i5 z 2025 r. z sugerowaną ceną detaliczną od 67 100 do 84 100 dolarów i zasięgiem 295 mil (475 km).

1. BMW i4 z 2025 roku

Na szczycie rankingu znalazł się model BMW i4 z zasięgiem 318 mil (511 km) i sugerowaną ceną detaliczną od 52 800 do 70 700 dolarów.

Źródło: Consumer Reports, Quartz