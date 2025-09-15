Główny Inspektorat Transportu Drogowego podał, że OPP na odcinku Kąty Wrocławskie – Pietrzykowice to pierwsze odebrane urządzenie spośród 43 zakupionych w ramach projektu rozbudowy systemu CANARD finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy.
Odcinkowy pomiar prędkości został włączony do systemu CANARD w piątek 12 września, jednak pomiary na nowym OPP mają ruszyć w tym tygodniu. Na nowym dozorowanym odcinku Kąty Wrocławskie – Pietrzykowice dopuszczalna prędkość dla samochodów osobowych to 110 km/h, natomiast dla samochodów ciężarowych 80 km/h.
Prawie 264 tys. wykroczeń w tym roku
Kąty Wrocławskie – Pietrzykowice to nie pierwszy odcinek pod nadzorem systemy OPP. Na A4 taki system działa na odcinku pomiędzy węzłem Kostomłoty a Kąty Wrocławskie, gdzie tylko w pierwszej połowie tego roku zarejestrowanych zostało tam 24,6 tys. wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości.
W Polsce łącznie działa już 71 systemów odcinkowego pomiaru prędkości, które w pierwszej połowie roku zarejestrowały 263,8 tys. wykroczeń. Jak podaje GITD średnie przekroczenie dozwolonej prędkości przez kierujących wynosi ok. 21 km/h. Niespełna 2 proc. kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h.
Warto przypomnieć, że próg wyzwolenia urządzeń rejestrujących prędkość, który uwzględnia możliwość błędu kierowcy wynosi 10 km/h włącznie. Oznacza to, że system rejestruje wykroczenie dopiero, gdy średnia prędkość pojazdu na dozorowanym odcinku będzie większa o 11 km/h od dozwolonej prędkości.
OPP zwiększa bezpieczeństwo
Analizy pokazują, że w miejscach instalacji systemu OPP zmieniają się zachowania kierowców. Jak się okazuje większość kierowców zwalnia, a średnio niespełna dwóch na stu przejeżdżających przez system kierujących przekracza dozwoloną prędkość.
Razem z najnowszym urządzeniem OPP CANARD dysponuje teraz łącznie 72 tego rodzaju urządzeniami. Po zakończeniu instalacji wszystkich pozostałych planowanych 42 urządzeń, pod nadzorem OPP będzie w sumie ok. 650 km dróg. Koszt montażu wszystkich nowych urządzeń wyniesie blisko 83,5 mln zł.
|Nowe odcinkowe pomiary prędkości
|Województwo
|Odcinek
|droga
|dolnośląskie
|węzeł Wrocław Północ - węzeł Wrocław Stadion
|A8
|dolnośląskie
|węzeł Krzyżowa - węzeł Krzywa
|A4
|kujawsko-pomorskie
|węzeł Pruszcz - węzeł Trzeciewiec
|S5
|lubelskie
|węzeł Kurów Zachód - węzeł Nałęczów
|S17
|lubelskie
|Lublin Węglin - Lublin Sławinek
|S19
|lubuskie
|Gorzów Zachód - Gorzów Południe
|S3
|łódzkie
|węzeł Kamieńsk - węzeł Radomsko
|A1
|łódzkie
|węzeł Piotrków Trybunalski Południe - węzeł Kamieńsk
|A1
|łódzkie
|węzeł Kutno - węzeł Piątek
|A1
|małopolskie
|węzeł Kurdwanów - węzeł Wielicka
|A4
|małopolskie
|Rabka - Rabka
|DK28
|małopolskie
|węzeł Tarnów Centrum - MOP Jawornik
|A4
|mazowieckie
|węzeł Mińsk Mazowiecki - węzeł Janów
|A2
|mazowieckie
|Ostrów Mazowiecka - Ostrów Mazowiecka
|S8
|mazowieckie
|węzeł Tarczyn Południe - węzeł Mszczonowska
|S7
|mazowieckie
|Garwolin Zachód - Garwolin Południe
|S17
|mazowieckie
|węzeł Warszawa Wilanów - węzeł Lubelska
|S2
|mazowieckie
|węzeł Radom Północ - węzeł Wolanów
|S7
|mazowieckie
|węzeł Zielonka - węzeł Wołomin (Nowy Janków)
|S8
|mazowieckie
|Nadarzyn - Nadarzyn
|S8
|mazowieckie
|węzeł Opacz - węzeł Puchały
|S8
|opolskie
|węzeł Opole Zachód - MOP Prószków
|A4
|opolskie
|węzeł Krapkowice - MOP Góra św. Anny
|A4
|podlaskie
|Kołaki - węzeł Mężenin
|S8
|pomorskie
|węzeł Gdańsk Owczarnia - węzeł Gdańsk Lotnisko
|S6
|pomorskie
|w. Karczemki - Gdańsk ul. Jabłoniowa
|S6
|pomorskie
|Węzeł Dworek - węzeł Nowy Dwór Gdański
|S7
|śląskie
|węzeł Częstochowa Południe - węzeł Woźniki
|A1
|śląskie
|wysokość m. Brodowe - węzeł Mykanów
|A1
|śląskie
|węzeł Zabrze Północ - węzeł Zabrze Zachód
|A1
|śląskie
|Ochaby - Skoczów
|DK81
|świętokrzyskie
|Kajetanów - węzeł Kielce Północ
|S7
|warmińsko-mazurskie
|Rychnowo - Olsztynek
|S7
|warmińsko-mazurskie
|węzeł Pasłęk Północ - węzeł Marzewo
|S7
|warmińsko-mazurskie
|węzeł Rączki - węzeł Nidzica Południe
|S7
|warmińsko-mazurskie
|węzeł Olsztyn Południe - Stawiguda
|S51
|wielkopolskie
|węzeł Koło - węzeł Dąbie
|A2
|wielkopolskie
|węzeł Poznań Zachód - węzeł Stęszew
|S5
|zachodniopomorskie
|węzeł Dąbie - węzeł Rzęśnica
|A6
|zachodniopomorskie
|Parłówko - Brzozowo
|S3
|zachodniopomorskie
|Kołobrzeg - Kołobrzeg
|S6
|zachodniopomorskie
|węzeł Borkowice - Stare Bielice
|S6
Do połowy przyszłego roku liczba wszystkich urządzeń, jakimi będzie dysponował CANARD zwiększy się o 128. Na Polskich drogach zamontowanych zostanie w sumie 70 nowych fotoradarów, 42 systemy odcinkowego pomiaru prędkości, 10 systemów rejestrujących wjazd na czerwonym świetle na skrzyżowanie oraz 5 systemów rejestrujących wjazd na czerwonym świetle na przejeździe kolejowo-drogowym.