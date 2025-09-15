Główny Inspektorat Transportu Drogowego podał, że OPP na odcinku Kąty Wrocławskie – Pietrzykowice to pierwsze odebrane urządzenie spośród 43 zakupionych w ramach projektu rozbudowy systemu CANARD finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy.

Reklama

Odcinkowy pomiar prędkości został włączony do systemu CANARD w piątek 12 września, jednak pomiary na nowym OPP mają ruszyć w tym tygodniu. Na nowym dozorowanym odcinku Kąty Wrocławskie – Pietrzykowice dopuszczalna prędkość dla samochodów osobowych to 110 km/h, natomiast dla samochodów ciężarowych 80 km/h.

/> />

Prawie 264 tys. wykroczeń w tym roku

Kąty Wrocławskie – Pietrzykowice to nie pierwszy odcinek pod nadzorem systemy OPP. Na A4 taki system działa na odcinku pomiędzy węzłem Kostomłoty a Kąty Wrocławskie, gdzie tylko w pierwszej połowie tego roku zarejestrowanych zostało tam 24,6 tys. wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości.

W Polsce łącznie działa już 71 systemów odcinkowego pomiaru prędkości, które w pierwszej połowie roku zarejestrowały 263,8 tys. wykroczeń. Jak podaje GITD średnie przekroczenie dozwolonej prędkości przez kierujących wynosi ok. 21 km/h. Niespełna 2 proc. kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h.

Warto przypomnieć, że próg wyzwolenia urządzeń rejestrujących prędkość, który uwzględnia możliwość błędu kierowcy wynosi 10 km/h włącznie. Oznacza to, że system rejestruje wykroczenie dopiero, gdy średnia prędkość pojazdu na dozorowanym odcinku będzie większa o 11 km/h od dozwolonej prędkości.

OPP zwiększa bezpieczeństwo

Analizy pokazują, że w miejscach instalacji systemu OPP zmieniają się zachowania kierowców. Jak się okazuje większość kierowców zwalnia, a średnio niespełna dwóch na stu przejeżdżających przez system kierujących przekracza dozwoloną prędkość.

Razem z najnowszym urządzeniem OPP CANARD dysponuje teraz łącznie 72 tego rodzaju urządzeniami. Po zakończeniu instalacji wszystkich pozostałych planowanych 42 urządzeń, pod nadzorem OPP będzie w sumie ok. 650 km dróg. Koszt montażu wszystkich nowych urządzeń wyniesie blisko 83,5 mln zł.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości Województwo Odcinek droga dolnośląskie węzeł Wrocław Północ - węzeł Wrocław Stadion A8 dolnośląskie węzeł Krzyżowa - węzeł Krzywa A4 kujawsko-pomorskie węzeł Pruszcz - węzeł Trzeciewiec S5 lubelskie węzeł Kurów Zachód - węzeł Nałęczów S17 lubelskie Lublin Węglin - Lublin Sławinek S19 lubuskie Gorzów Zachód - Gorzów Południe S3 łódzkie węzeł Kamieńsk - węzeł Radomsko A1 łódzkie węzeł Piotrków Trybunalski Południe - węzeł Kamieńsk A1 łódzkie węzeł Kutno - węzeł Piątek A1 małopolskie węzeł Kurdwanów - węzeł Wielicka A4 małopolskie Rabka - Rabka DK28 małopolskie węzeł Tarnów Centrum - MOP Jawornik A4 mazowieckie węzeł Mińsk Mazowiecki - węzeł Janów A2 mazowieckie Ostrów Mazowiecka - Ostrów Mazowiecka S8 mazowieckie węzeł Tarczyn Południe - węzeł Mszczonowska S7 mazowieckie Garwolin Zachód - Garwolin Południe S17 mazowieckie węzeł Warszawa Wilanów - węzeł Lubelska S2 mazowieckie węzeł Radom Północ - węzeł Wolanów S7 mazowieckie węzeł Zielonka - węzeł Wołomin (Nowy Janków) S8 mazowieckie Nadarzyn - Nadarzyn S8 mazowieckie węzeł Opacz - węzeł Puchały S8 opolskie węzeł Opole Zachód - MOP Prószków A4 opolskie węzeł Krapkowice - MOP Góra św. Anny A4 podlaskie Kołaki - węzeł Mężenin S8 pomorskie węzeł Gdańsk Owczarnia - węzeł Gdańsk Lotnisko S6 pomorskie w. Karczemki - Gdańsk ul. Jabłoniowa S6 pomorskie Węzeł Dworek - węzeł Nowy Dwór Gdański S7 śląskie węzeł Częstochowa Południe - węzeł Woźniki A1 śląskie wysokość m. Brodowe - węzeł Mykanów A1 śląskie węzeł Zabrze Północ - węzeł Zabrze Zachód A1 śląskie Ochaby - Skoczów DK81 świętokrzyskie Kajetanów - węzeł Kielce Północ S7 warmińsko-mazurskie Rychnowo - Olsztynek S7 warmińsko-mazurskie węzeł Pasłęk Północ - węzeł Marzewo S7 warmińsko-mazurskie węzeł Rączki - węzeł Nidzica Południe S7 warmińsko-mazurskie węzeł Olsztyn Południe - Stawiguda S51 wielkopolskie węzeł Koło - węzeł Dąbie A2 wielkopolskie węzeł Poznań Zachód - węzeł Stęszew S5 zachodniopomorskie węzeł Dąbie - węzeł Rzęśnica A6 zachodniopomorskie Parłówko - Brzozowo S3 zachodniopomorskie Kołobrzeg - Kołobrzeg S6 zachodniopomorskie węzeł Borkowice - Stare Bielice S6

Do połowy przyszłego roku liczba wszystkich urządzeń, jakimi będzie dysponował CANARD zwiększy się o 128. Na Polskich drogach zamontowanych zostanie w sumie 70 nowych fotoradarów, 42 systemy odcinkowego pomiaru prędkości, 10 systemów rejestrujących wjazd na czerwonym świetle na skrzyżowanie oraz 5 systemów rejestrujących wjazd na czerwonym świetle na przejeździe kolejowo-drogowym.