Główny Inspektorat Transportu Drogowego podał, że OPP na odcinku Kąty Wrocławskie – Pietrzykowice to pierwsze odebrane urządzenie spośród 43 zakupionych w ramach projektu rozbudowy systemu CANARD finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy.

Odcinkowy pomiar prędkości został włączony do systemu CANARD w piątek 12 września, jednak pomiary na nowym OPP mają ruszyć w tym tygodniu. Na nowym dozorowanym odcinku Kąty Wrocławskie – Pietrzykowice dopuszczalna prędkość dla samochodów osobowych to 110 km/h, natomiast dla samochodów ciężarowych 80 km/h.

ikona lupy />
Nowy OPP na A4 (Kąty Wrocławskie – Pietrzykowice )- lokalizacja (Forsal.pl) / GDDKiA

Prawie 264 tys. wykroczeń w tym roku

Kąty Wrocławskie – Pietrzykowice to nie pierwszy odcinek pod nadzorem systemy OPP. Na A4 taki system działa na odcinku pomiędzy węzłem Kostomłoty a Kąty Wrocławskie, gdzie tylko w pierwszej połowie tego roku zarejestrowanych zostało tam 24,6 tys. wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości.

W Polsce łącznie działa już 71 systemów odcinkowego pomiaru prędkości, które w pierwszej połowie roku zarejestrowały 263,8 tys. wykroczeń. Jak podaje GITD średnie przekroczenie dozwolonej prędkości przez kierujących wynosi ok. 21 km/h. Niespełna 2 proc. kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h.

Warto przypomnieć, że próg wyzwolenia urządzeń rejestrujących prędkość, który uwzględnia możliwość błędu kierowcy wynosi 10 km/h włącznie. Oznacza to, że system rejestruje wykroczenie dopiero, gdy średnia prędkość pojazdu na dozorowanym odcinku będzie większa o 11 km/h od dozwolonej prędkości.

OPP zwiększa bezpieczeństwo

Analizy pokazują, że w miejscach instalacji systemu OPP zmieniają się zachowania kierowców. Jak się okazuje większość kierowców zwalnia, a średnio niespełna dwóch na stu przejeżdżających przez system kierujących przekracza dozwoloną prędkość.

Razem z najnowszym urządzeniem OPP CANARD dysponuje teraz łącznie 72 tego rodzaju urządzeniami. Po zakończeniu instalacji wszystkich pozostałych planowanych 42 urządzeń, pod nadzorem OPP będzie w sumie ok. 650 km dróg. Koszt montażu wszystkich nowych urządzeń wyniesie blisko 83,5 mln zł.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości
Województwo Odcinek droga
dolnośląskie węzeł Wrocław Północ - węzeł Wrocław Stadion A8
dolnośląskie węzeł Krzyżowa - węzeł Krzywa A4
kujawsko-pomorskie węzeł Pruszcz - węzeł Trzeciewiec S5
lubelskie węzeł Kurów Zachód - węzeł Nałęczów S17
lubelskie Lublin Węglin - Lublin Sławinek S19
lubuskie Gorzów Zachód - Gorzów Południe S3
łódzkie węzeł Kamieńsk - węzeł Radomsko A1
łódzkie węzeł Piotrków Trybunalski Południe - węzeł Kamieńsk A1
łódzkie węzeł Kutno - węzeł Piątek A1
małopolskie węzeł Kurdwanów - węzeł Wielicka A4
małopolskie Rabka - Rabka DK28
małopolskie węzeł Tarnów Centrum - MOP Jawornik A4
mazowieckie węzeł Mińsk Mazowiecki - węzeł Janów A2
mazowieckie Ostrów Mazowiecka - Ostrów Mazowiecka S8
mazowieckie węzeł Tarczyn Południe - węzeł Mszczonowska S7
mazowieckie Garwolin Zachód - Garwolin Południe S17
mazowieckie węzeł Warszawa Wilanów - węzeł Lubelska S2
mazowieckie węzeł Radom Północ - węzeł Wolanów S7
mazowieckie węzeł Zielonka - węzeł Wołomin (Nowy Janków) S8
mazowieckie Nadarzyn - Nadarzyn S8
mazowieckie węzeł Opacz - węzeł Puchały S8
opolskie węzeł Opole Zachód - MOP Prószków A4
opolskie węzeł Krapkowice - MOP Góra św. Anny A4
podlaskie Kołaki - węzeł Mężenin S8
pomorskie węzeł Gdańsk Owczarnia - węzeł Gdańsk Lotnisko S6
pomorskie w. Karczemki - Gdańsk ul. Jabłoniowa S6
pomorskie Węzeł Dworek - węzeł Nowy Dwór Gdański S7
śląskie węzeł Częstochowa Południe - węzeł Woźniki A1
śląskie wysokość m. Brodowe - węzeł Mykanów A1
śląskie węzeł Zabrze Północ - węzeł Zabrze Zachód A1
śląskie Ochaby - Skoczów DK81
świętokrzyskie Kajetanów - węzeł Kielce Północ S7
warmińsko-mazurskie Rychnowo - Olsztynek S7
warmińsko-mazurskie węzeł Pasłęk Północ - węzeł Marzewo S7
warmińsko-mazurskie węzeł Rączki - węzeł Nidzica Południe S7
warmińsko-mazurskie węzeł Olsztyn Południe - Stawiguda S51
wielkopolskie węzeł Koło - węzeł Dąbie A2
wielkopolskie węzeł Poznań Zachód - węzeł Stęszew S5
zachodniopomorskie węzeł Dąbie - węzeł Rzęśnica A6
zachodniopomorskie Parłówko - Brzozowo S3
zachodniopomorskie Kołobrzeg - Kołobrzeg S6
zachodniopomorskie węzeł Borkowice - Stare Bielice S6

Do połowy przyszłego roku liczba wszystkich urządzeń, jakimi będzie dysponował CANARD zwiększy się o 128. Na Polskich drogach zamontowanych zostanie w sumie 70 nowych fotoradarów, 42 systemy odcinkowego pomiaru prędkości, 10 systemów rejestrujących wjazd na czerwonym świetle na skrzyżowanie oraz 5 systemów rejestrujących wjazd na czerwonym świetle na przejeździe kolejowo-drogowym.