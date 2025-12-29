Przemysł zbrojeniowy rozwija się w Tarnowie

29 grudnia 2025 r. w Tarnowie podpisano umowę, która może na lata odmienić oblicze Zakładów Mechanicznych "Tarnów" S.A.. – „Dziś Zakłady Mechaniczne wchodzą w nowy etap – stają się producentem nie tylko komponentów, ale całych, kompletnych elementów uzbrojenia” – ogłosił podczas uroczystości wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wydarzenie było nie tylko symbolicznym gestem, ale realnym impulsem rozwojowym – finansowanym ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych. – „Naszym celem jest uniezależnienie się od dostaw, dlatego inwestujemy w przemysł zbrojeniowy. Tarnów osiąga nowe moce produkcyjne. To także kolejne miejsca pracy, które powstaną tu, w Tarnowie” – dodał Kosiniak-Kamysz.

Nowa hala, nowe maszyny, nowe kompetencje

W ramach inwestycji powstaną nowoczesne hale produkcyjne, magazynowe i serwisowe, a te istniejące zostaną gruntownie zmodernizowane. Celem jest nie tylko zwiększenie liczby realizowanych kontraktów, ale też wzmocnienie zaplecza badawczo-rozwojowego, które ma pozwolić na wdrażanie własnych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

– „Jestem bardzo dumny, że dzisiaj dochodzi do podpisania umowy, która daje niezwykłe szanse rozwojowe dla Zakładów Mechanicznych w Tarnowie” – mówił szef MON. – „To jest dokapitalizowanie kwotą 310 milionów złotych poprzez podniesienie kapitału zakładowego firmy na rzecz rozwoju przemysłu zbrojeniowego w Polsce” – podkreślił.

Część większej układanki

Projekt inwestycyjny nosi nazwę „Zwiększenie potencjału produkcyjno-serwisowego i badawczo-rozwojowego Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A.niezbędnego dla realizacji dostaw na potrzeby aktualnych i przyszłych kontraktów”. Jego realizacja ma kluczowe znaczenie nie tylko dla Tarnowa, ale również dla polskiego systemu obrony jako całości.

Zakłady w Tarnowie są dziś jednym z filarów programu „Narew”, który ma wzmocnić wielowarstwową obronę powietrzną Polski, a także producentem systemu PSRA Pilica+. – „To wszystko wpisuje się w strategię odbudowy dawnych miast wojewódzkich. Bez inwestycji, bez rozwoju gospodarczego i bez przenoszenia instytucji do takich miejscowości nie będzie odbudowy” – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Ponad 100 lat doświadczenia

Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. należą do Grupy Kapitałowej PGZ i mogą pochwalić się ponad stuletnią tradycją w produkcji sprzętu wojskowego. Spółka dostarcza m.in. broń strzelecką, karabiny wyborowe, lekkie moździerze, moduły zdalnego uzbrojenia oraz bardzo krótkiego zasięgu systemy przeciwlotnicze.

To właśnie system PSRA Pilica+ stanowi jeden z kluczowych elementów obrony przeciwrakietowej i powietrznej Sił Zbrojnych RP. Dziś, dzięki nowemu finansowaniu, Tarnów nie tylko umacnia swoją pozycję na rynku krajowym, ale ma ambicję wejścia z ofertą także na rynki zagraniczne. „Zakłady Mechaniczne Tarnów otrzymują impuls do rozwoju na miarę XXI wieku” – podsumowano w komunikacie MON. To krok, który może zmienić nie tylko przyszłość spółki, ale też wzmocnić realnie bezpieczeństwo Polski.Źródło: www.gov.pl/web/obrona-narodowa/