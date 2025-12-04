Sieć, która nie nadąża za teraźniejszością

Przez lata była symbolem nowoczesności — pozwalała wysłać maila z autobusu, włączyć mapę, sprawdzić pogodę. Ale dziś 3G to już zabytek techniczny. Działa wolniej, zabiera przestrzeń w eterze, a utrzymanie jej kosztuje więcej, niż przynosi pożytku. Dlatego operatorzy stawiają na nowoczesne technologie.

4G, a zwłaszcza 5G — potrafią o wiele więcej. Są szybsze, stabilniejsze i tańsze w utrzymaniu. A że świat pędzi do przodu, nie ma miejsca dla starej trzeciej generacji.

Niektórzy już to zrobili, inni robią to etapami

T-Mobile wyłączył 3G już w połowie 2023 roku. Orange robi to etapami — na Kujawach i Pomorzu po 3G nie ma już śladu, a do końca 2025 roku sygnał zniknie z całego kraju.

Play zaczął wygaszanie wiosną tego roku, Plus milczy, ale w branży mówi się, że do 2027 roku po 3G zostanie tylko wspomnienie. Harmonogramy są jasne: sieć trzeciej generacji znika z Polski, a razem z nią możliwość korzystania z internetu w starszych urządzeniach.

Ten dokument muszą mieć właściciele domów i mieszkań. Za jego brak wlepiają kilka tysięcy kary. Kontrole już ruszyły
Ten dokument muszą mieć właściciele domów i mieszkań. Za jego brak wlepiają kilka tysięcy kary. Kontrole już ruszyły

Zobacz również

Stare telefony tracą grunt pod nogami

Kto ma telefon sprzed 2012 roku — pierwszy smartfon z Androidem, dawnego iPhone’a 4 czy klasyczną „cegłę” z klapką — ten może już szykować się na odcięcie od sieci. Nawigacja GPS? Nie ruszy. Messenger? Nie połączy się. Bank w aplikacji? Zniknie.

Nawet niektóre urządzenia z 2015 roku nie obsługują technologii LTE, więc i one zostaną na lodzie. Formalnie dalej będzie można dzwonić i wysyłać SMS-y, ale o internecie mobilnym trzeba zapomnieć.

Nowy telefon albo cisza w sieci

Rozwiązanie jest tylko jedno: wymiana sprzętu. Najtańszy smartfon obsługujący 4G to dziś wydatek rzędu 400–500 złotych. Jeśli ktoś chce być „na czasie” i mieć 5G, musi przygotować tysiąc, a często i półtora.

I tu przykra wiadomość — operatorzy nie planują żadnych dopłat ani rekompensat. Kto nie chce wypaść z cyfrowego obiegu, musi zapłacić z własnej kieszeni. W najlepszym wypadku dostanie symboliczny rabat przy zakupie nowego telefonu.

Macie rynnę przy domu? Możecie zapłacić 10 tysięcy złotych kary. Kontrolerzy nie mają litości
Macie rynnę przy domu? Możecie zapłacić 10 tysięcy złotych kary. Kontrolerzy nie mają litości

Zobacz również

Jak sprawdzić, czy twój telefon przetrwa?

Na szczęście, zanim pożegnasz się z internetem, możesz sprawdzić, czy twoje urządzenie w ogóle wymaga wymiany.

W telefonach z Androidem wystarczy wejść w ustawienia, zakładkę „Sieć komórkowa” lub „O telefonie”. Użytkownicy Apple mogą sprawdzić to w sekcji „Sieć” → „To urządzenie”.

Orange oferuje też prostą usługę — wystarczy wysłać bezpłatnego SMS-a, żeby dostać odpowiedź, czy karta SIM i telefon będą działać po wyłączeniu 3G.