Analitycy Goldman Sachs w swojej analizie podkreślili, że pozostają pozytywnie nastawieni do rynku akcji w 2026 r., gdyż zyski spółek nadal rosną. Jednocześnie zastrzegli, że stopy zwrotu z indeksów będą niższe niż w 2025 r. Prognoza ta jest spójna z ich makroekonomicznym scenariuszem, w którym oczekują dalszej ekspansji gospodarczej we wszystkich regionach świata, połączonej z umiarkowanym łagodzeniem polityki monetarnej przez Rezerwę Federalną USA.

Ich zdaniem, w takim scenariuszu wystąpienie znacznej korekty - bez recesji - byłoby „nietypowe”

Bank przewiduje 13-proc. wzrost cen akcji w 2026 r.

Ich 12-miesięczne prognozy dla rynku akcji, ważone regionalną kapitalizacją rynkową, wskazują na 13-proc. wzrost cen akcji w 2026 r. oraz 15 proc. wzrost w dywidendach, licząc w amerykańskim dolarze.

Eksperci banku zastrzegli jednak, że istnieje ryzyko większych wzrostów względem ich scenariusza bazowego. Rekomendują oni, aby inwestorzy dywersyfikowali się m.in. między regionami, w tym zwiększali nacisk na rynki wschodzące, oraz sektorami, aby korzystać z pozytywnych efektów ubocznych wydatków inwestycyjnych w technologię.