Wskaźnik, nazywany wskaźnikiem Buffetta, mierzy całkowitą wartość amerykańskich akcji notowanych na giełdzie (indeks Wilshire 5000) w stosunku do krajowego produktu narodowego brutto. CNBC przypomina , że w artykule w „Fortune” z 2001 roku legendarny inwestor nazywany również „wyrocznią z Omaha”, nazwał ten wskaźnik „prawdopodobnie najlepszym pojedynczym miernikiem aktualnych wycen”.

„Igranie z ogniem”?

CNBC przypomina, że W 2001 roku w artykule opublikowanym przez magazyn Fortune Buffett stwierdził, że „jeśli relacja procentowa spadnie do poziomu 70 proc. lub 80 proc., kupowanie akcji prawdopodobnie okaże się bardzo korzystne”. Rok wcześniej, podczas bańki internetowej, wskaźnik zbliżył się do 150 proc. Buffett ostrzegał też, że jeśli wskaźnik zbliży się do 200 proc., jak to miało miejsce w 1999 roku i przez część 2000 roku, to wtedy kupowanie akcji jest jak „igranie z ogniem”.

Tymczasem obecnie wskaźnik Buffetta osiągnął oszałamiający poziom 217 proc., czyli znacznie powyżej szczytów osiągniętych w okresie bańki internetowej, a także rajdu z 2021 r., który miał miejsce w czasie pandemii i przekroczył 190 proc..

Inne wskaźniki wysyłają podobne sygnały

Zgodnie z tym standardem, rynek akcji znajduje się dziś na nieznanych wodach, ponieważ wartości akcji rosną znacznie szybciej niż wzrost całej gospodarki USA – zauważa CNBC. Inne wskaźniki wyceny wysyłają podobne sygnały jak wskaźnik Buffetta. Według Bespoke Investment Group wskaźnik ceny do sprzedaży indeksu S&P 500 wzrósł ostatnio do 3,33, co stanowi rekord wszech czasów. W czasie szczytu bańki internetowej w 2000 roku osiągnął poziom 2,27, a podczas boomy po pandemii COVID-19, wskaźnik ten osiągnął poziom 3,21.

Zmiana gospodarki zmniejsza znaczenie wskaźnika Buffetta?

W ocenie niektórych analityków wskaźnik Buffetta może już nie nieść ze sobą tego samego przekazu, co kiedyś. Jak twierdzą powodem osłabienia znacznie wskaźnika Buffetta są radykalnie zmiany jest Gospodarka USA, która w ciągu ostatnich dwóch dekad, z gospodarki zasobochłonnej, stała się bardziej oparta na technologii, oprogramowaniu i własności intelektualnej, co uzasadnia wyższe wyceny akcji. Obecny wzrost rynku napędzany jest przez firmy technologiczne o dużej kapitalizacji, które zainwestowały miliardy dolarów w rozwój sztucznej inteligencji, nagradzane wysokimi mnożnikami za obietnicę nadejścia nowej ery.

Naj zauważa CNBC, Buffett od lat nie komentował tego wskaźnika, jednak w ciągi ostatnich dwóch lat buduje fortecę gotówkową w Berkshire Hathaway, co może dać do myślenia. Nawet jeśli wskaźnik Buffetta obecnie stał się mniej aktualny niż kiedyś, to tak ekstremalnie wysoki poziom z pewnością budzi zdziwienie i zmusza do zastanowienia.

Źródło: CNBC