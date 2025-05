Głównym tematem corocznego spotkania firmy była rezygnacja ze stanowiska szefa Berkshire Hathaway pod koniec tego roku. Decyzja 94-letniego biznesmena, nazywanego te wyrocznia z Omaha, kończy jego bogatą karierę inwestycyjną, podczas której rok po roku pokonywał rynek. Na swojego następcę Buffett zarekomenduje zarządowi Grega Abela, który od dawna jest jego następca.

Jednak poza swoją rezygnacją Buffett przedstawił też swoje spojrzenie na obecny krajobraz ekonomiczny, doprawione charakterystycznym dla niego humorem i szczerością.

Portal Ouartz wybrał najciekawsze fragmenty przemówienia Buffetta skierowanego do inwestorów. Oto one:

Buffett ostrzega przed wojną handlową Trumpa

Buffett, ostro skrytykował protekcjonistyczną politykę handlową administracji Donalda Trumpa. W odniesieniu do działań Trumpa, które według prezydenta USA mają zmienić globalny porządek handlowy za pomocą szerokich ceł, Buffett powiedział, że „handel nie powinien być bronią”.

„Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł próbować zaprojektować świat, w którym kilka krajów powie: 'Ha ha ha, wygraliśmy', a inne kraje będą zazdrosne” – powiedział, dodając, że Stany Zjednoczone powinny dążyć do handlu z resztą świata.

„Nie ma wątpliwości, że handel może być aktem wojny” – powiedział Buffett, nie wymieniając nazwiska prezydenta, ale cel jego krytyki był jasny. Napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Chinami nadal pozostają na bardzo wysokim poziomie, a wojna cela nabiera na się, bo obie strony nakładają cła na towary warte miliardy dolarów.

Zaleca zachować ostrożność na rynkach akcji

Buffett, który w całej swojej karierze inwestora zawsze wykazywał trzeźwe podejście do rynku, wyraził sceptycyzm co do przegrzanego rynku akcji.

Berkshire Hathaway odnotowało 14 proc. spadek zysku operacyjnego w pierwszym kwartale 2025 r., co w dużej mierze wynikało ze znacznego spadku dochodów z ubezpieczeń (częściowo związanego z pożarami lasów w Południowej Kalifornii). Mimo tak pokaźniej straty w segmencie ubezpieczeń firma zakończyła kwartał z rekordową kwotą 347,7 mld USD w gotówce i krótkoterminowych inwestycjach, w porównaniu z 334 mld USD na koniec 2024 r.

Ogromne zasoby gotówki Berkshire odzwierciedlają niechęć Buffetta do inwestowania kapitału niepewnym rynku. Szef Berkshire powiedział uczestnikom, że spółka holdingowa nie widzi obecnie niczego atrakcyjnego do zainwestowania. Buffett dodał, że w odpowiednich warunkach Berkshire byłoby skłonne zainwestować nawet 100 miliardów dolarów w odpowiednich warunkach, jednak obecnie nie widzi takich okazji, które spełniają próg wartości i ryzyka spółki.

„Zarobiliśmy dużo pieniędzy, bo nie chcieliśmy cały czas inwestować” – powiedział.

Wyraźnie zaznaczył, że Berkshire nie przeznacza swoich pieniędzy na „głupie rzeczy”. Gdyby firma to zrobiła, akcjonariusze „powinni się nas pozbyć” – dodał.

Buffett o przyszłości kraju

Dyrektor Berkshire Hathaway wydawał się też być dość optymistycznie nastawiony do przyszłości kraju, choć miał pewne uwagi do rządzących. Zażartował, że gdyby miał się dziś urodzić, po prostu negocjowałby w łonie matki, dopóki ktoś by nie powiedział , że może już być w Stanach Zjednoczonych.

„Łatwiej jest robić głupie rzeczy z pieniędzmi innych ludzi niż z własnymi” – powiedział Buffett. „To jeden z problemów, z jakimi boryka się rząd”.