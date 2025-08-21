Czym będzie nowy bon ciepłowniczy?

Bon ciepłowniczy to forma dopłaty do rachunków za ogrzewanie, która ma chronić uboższe gospodarstwa domowe przed gwałtownymi podwyżkami cen ciepła systemowego. Państwo pokryje część należności wobec przedsiębiorstw energetycznych – zarówno dużych koncesjonowanych, jak i mniejszych, lokalnych dostawców.

Reklama

Celem programu jest złagodzenie skutków kryzysu energetycznego, który wciąż odczuwają polskie rodziny, mimo spadku cen surowców na światowych rynkach.

Rachunki za ogrzewanie wciąż wysokie

Choć sytuacja energetyczna w Europie i na świecie ustabilizowała się po szczycie kryzysu z lat 2022–2023, rachunki za ogrzewanie w Polsce nadal są dotkliwie wysokie. Wzrost cen ciepła był jedną z najpoważniejszych konsekwencji wojny w Ukrainie. Obok pandemii COVID-19 to główny powód, dla którego kolejne rządy wprowadzały programy osłonowe.

Początkowo przewidziano ich obowiązywanie do 30 czerwca 2024 r., jednak wydłużono ten termin o rok – do 30 czerwca 2025 r. na mocy:

ustawy z 7 grudnia 2023 r. (Dz.U. poz. 2760) o wsparciu odbiorców energii elektrycznej, gazu i ciepła,

ustawy z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym.

Dlaczego nie każdy dostanie bon ciepłowniczy?

Resort energii podkreśla, że czas wracać do normalnego funkcjonowania rynku sprzed kryzysu. Jednoczesne odcięcie wszystkich od wsparcia mogłoby jednak uderzyć w najbiedniejszych. Dlatego program ma objąć wyłącznie osoby o niskich dochodach.

Kto dostanie dopłatę, a kto nie? Kryteria dochodowe 2025/2026

Aby otrzymać dopłatę, gospodarstwo domowe będzie musiało spełnić określone kryteria:

dochód – maksymalnie 3 272,69 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 2 454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,

– maksymalnie 3 272,69 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 2 454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, źródło ogrzewania – korzystanie z ciepła systemowego (sieciowego),

– korzystanie z ciepła systemowego (sieciowego), koszty ogrzewania – powyżej 170 zł/GJ,

Ważne Wartość bonu będzie zależała od ceny ciepła obowiązującej w rozliczeniach z przedsiębiorstwem ciepłowniczym po dniu 1 lipca 2025 r.

„Złotówka za złotówkę” – mechanizm, który obniży wysokość świadczenia

Rząd przewidział również mechanizm dla osób, które nieznacznie przekroczą próg dochodowy. W takim przypadku zadziała zasada „złotówka za złotówkę” – wysokość bonu zostanie obniżona dokładnie o kwotę przekroczenia limitu.

Przykład Jeśli dochód jest wyższy o 50 zł od ustawowego progu, to bon będzie niższy właśnie o 50 zł. Minimalna wypłata wyniesie 20 zł – niższe kwoty nie będą wypłacane.

Od lipca 2025 wzrosną ceny ciepła – koniec zamrożenia taryf

Od 1 lipca 2025 r. przestaje obowiązywać zamrożenie cen ciepła. To oznacza, że przedsiębiorstwa energetyczne samodzielnie ustalą swoje taryfy.

Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że skala podwyżek będzie zależała od stopnia transformacji energetycznej w poszczególnych miastach: „W Ciechanowie podwyżek nie będzie, ale na Śląsku mogą sięgnąć kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu procent”. Jednocześnie zaznaczył, że spadające ceny energii na rynkach światowych powinny sprzyjać łagodzeniu wzrostu taryf.

Nowe Ministerstwo Energii i koszty programu

Za projekt odpowiada nowo utworzone Ministerstwo Energii. Resort powstał 21 sierpnia 2025 r., przejmując część kompetencji Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Przemysłu. Na jego czele stanął Miłosz Motyka – dotychczasowy wiceminister ds. odnawialnych źródeł energii.

Ile kosztuje bon ciepłowniczy i z jakiego funduszu będzie finansowany?

Podobnie jak w przypadku bonu energetycznego, źródłem finansowania będzie Fundusz COVID-19. Choć pandemia dawno się skończyła, fundusz nadal funkcjonuje na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. i obecnie służy głównie do finansowania programów socjalnych. Według Ministra Motyki - zamrożenie cen do końca 2025 r. kosztowałoby budżet ok. 900 mln zł. Wcześniej na wsparcie przeznaczono:

w 2024 r. – 200 mln zł,

w 2023 r. – aż 2,3 mld zł.

Kiedy i jak składać wnioski o bon ciepłowniczy?

Nowa forma wsparcia ma zostać uruchomiona jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2025/2026. Obejmie drugą połowę 2025 r. oraz cały rok 2026. Ministerstwo nie podało jeszcze szczegółów na temat formy wnioskowania. Można jednak przypuszczać, że podobnie jak w przypadku bonu energetycznego, wniosek będzie można złożyć:

w aplikacji mObywatel,

na stronie gov.pl lub

na stronie epuap.gov.pl.

PAP

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz.U. 2023 poz. 2760)

Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. 2024 poz. 859)

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2025 poz. 764)