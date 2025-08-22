Nowe dofinansowanie na usługi stomatologiczne i protetyczne dla kombatantów

15 lipca Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uruchomił nowy program wsparcia finansowego, który ma na celu ułatwienie osobom starszym dostępu do opieki stomatologicznej i protetycznej . Szef urzędu, Lech Parell, podkreśla, że jest to uzupełnienie dotychczasowych programów, które obejmują już wsparcie w zakupie aparatów słuchowych, rehabilitację oraz pobyty w sanatoriach.

Reklama

Dwie opcje dofinansowania

Nowe wsparcie dzieli się na dwie kategorie, w zależności od jego przeznaczenia:

2000 zł raz w roku na leczenie stomatologiczne lub naprawę protez. To świadczenie jest dostępne dla każdego kombatanta i osoby represjonowanej, bez względu na wysokość dochodów.

5000 zł raz na trzy lata na leczenie protetyczne. W tym przypadku należy spełnić kryterium dochodowe.

Kryteria dochodowe dla dofinansowania na protetykę

Pełne dofinansowanie w wysokości 5000 zł przysługuje osobom, których dochody nie przekraczają ustalonych limitów:

5448,84 zł brutto dla osoby samotnie gospodarującej.

4133,60 zł brutto na osobę w rodzinie.

6576,19 zł brutto dla osoby pobierającej rentę inwalidy wojennego/wojskowego lub całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji (limit ten obowiązuje niezależnie od liczby osób w gospodarstwie domowym).

Osoby, które przekraczają te limity, mogą otrzymać zmniejszone wsparcie w kwocie 3500 zł.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie na usługi stomatologiczne?

Aby ubiegać się o dofinansowanie, musisz mieć status kombatanta lub osoby represjonowanej. Wniosek można złożyć listownie, elektronicznie lub osobiście w siedzibie Urzędu w Warszawie (ul. Żurawia 3/5). Do wniosku należy dołączyć kosztorys, fakturę pro forma lub fakturę VAT (dokument nie może być starszy niż 12 miesięcy). Można ubiegać się o obie formy wsparcia na jednym wniosku.

Do kiedy trwa program dofinansowania?

Program potrwa do 31 grudnia 2025 roku, a kolejna edycja planowana jest na początek 2026 roku. Pieniądze są wypłacane bezpośrednio na konto bankowe lub przekazywane w gotówce za pośrednictwem poczty.