To bardzo ważny dokument dla emerytów. Chodzi o prawo do wielu przywilejów, ulg i zniżek. Jak go zdobyć?

Od 2023 roku wszyscy emeryci automatycznie dostają mLegitymację. Co ważne, nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Każdy emeryt może samodzielnie dodać swoją mLegitymację w bezpłatnej aplikacji mObywatel w swoim telefonie. Wystarczy uruchomić aplikację, kliknąć opcję "dodaj dokument" i wybrać na liście dokumentów "legitymacja emeryta-rencisty". Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji.

Czym jest mLegitymacja dla emerytów?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wystawia mLegitymację automatycznie wszystkim klientom, którzy nabywają prawo do emerytury od początku 2023 roku. Nie trzeba składać wniosku ani umawiać się na wizyty w celu wydania dokumentu. Elektroniczną wersję legitymacji można zainstalować na własnym telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Elektroniczna legitymacja - dla kogo?

Elektroniczną legitymację mogą pobrać nie tylko nowi beneficjenci, ale również ci, którzy przed 1 stycznia 2023 roku posiadali ważną legitymację plastikową. Procedura instalacji elektronicznej legitymacji jest identyczna zarówno dla osób, które rozpoczęły pobieranie emerytury od tego roku, jak i dla tych, którzy mieli już ważną legitymację plastikową.

Osoby korzystające z wyłącznie elektronicznej wersji legitymacji, mogą wnioskować o otrzymanie tradycyjnej plastikowej karty poprzez złożenie formularza ERL do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Klienci mają możliwość używania obu wersji legitymacji - zarówno plastikowej, jak i elektronicznej. Warto zaznaczyć, że istniejące legitymacje w postaci plastikowej karty zachowują swoją ważność do określonego terminu.

Do czego uprawnia mLegitymacja dla emerytów?

Dzięki mLegitymacji emeryt może szybko i bezpiecznie potwierdzić, że ma prawo do świadczeń zdrowotnych, a także skorzystać z ulg, np. ze zniżek na bilety komunikacyjne. Elektroniczna wersja legitymacji emeryta daje więc takie same uprawnienia, jak plastikowa jej wersja, czyli dostęp do zniżek, korzyści i zwolnień na różne usługi i wydatki.

Jak uzyskać mLegitymację dla emerytów?

ZUS wystawia elektroniczną wersję legitymacji automatycznie od 2023 roku. Wystawia ją również wtedy, gdy emeryt posiada już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej. Tradycyjna legitymacja pozostaje aktualna zgodnie z terminem jej ważności. Posiadacz obu wersji może używać ich zamiennie.

Legitymacja emeryta-rencisty - najważniejsze informacje

Legitymacja emeryta-rencisty to dokument potwierdzający prawo do emerytury lub renty, wydawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Służy ona do potwierdzania uprawnień emeryta lub rencisty i umożliwia korzystanie z różnych ulg i zniżek.

Dokument zawiera dane takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, rodzaj świadczenia, numer legitymacji oraz termin ważności. Potwierdza prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ. Umożliwia korzystanie ze zniżek na bilety komunikacji publicznej, kolei oraz zwolnienie z abonamentu RTV. Uprawnia do ulg w ośrodkach uzdrowiskowych i instytucjach kulturalnych. Od 1 stycznia 2023 roku legitymacja jest dostępna w dwóch formach:

Tradycyjna plastikowa karta

Elektroniczna legitymacja (mLegitymacja), dostępna na urządzeniach mobilnych przez aplikację mObywatel.

Osoby, które uzyskały prawo do emerytury lub renty od 1 stycznia 2023 roku, domyślnie otrzymują mLegitymację, ale mogą złożyć wniosek o plastikowy dokument.

Jak uzyskać legitymację? Elektroniczna legitymacja jest wydawana automatycznie osobom uprawnionym, które mogą ją aktywować przez aplikację mObywatel. Aby otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty, należy:

Wypełnić wniosek o wydanie legitymacji (dostępny na stronie ZUS lub w placówkach ZUS). Złożyć wniosek osobiście, pocztą, przez pełnomocnika lub w urzędzie konsularnym. Odbioru legitymacji można dokonać osobiście lub otrzymać pocztą.

W przypadku utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub zmiany danych osobowych należy złożyć odpowiedni wniosek z oświadczeniem.