W artykule znajdziesz informacje o tym, ile wyniesie dodatek pielęgnacyjny w 2026 roku, komu przysługuje i jakie są warunki jego przyznania. Opisujemy procedurę składania wniosku, terminy wypłat, a także różnice między dodatkiem a zasiłkiem pielęgnacyjnym. Wskazujemy podstawy prawne, dane GUS dotyczące sytuacji seniorów oraz zmiany w innych świadczeniach, które również wzrosną w marcu 2026 r.

Zgodnie z projektem rządu, waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych w marcu 2026 r. wyniesie 4,9 proc. Jeśli nic się nie zmieni, to oznacza, że dodatek pielęgnacyjny wzrośnie z obecnych 348,22 zł do 365,28 zł. Wzrost to około 17 zł miesięcznie, czyli ponad 200 zł w skali roku. Z pewnością nie jest to kwota, która rozwiąże problemy finansowe seniorów, niemniej gwarancja waloryzacji sprawia, że jego wartość nie spada z roku na rok, jak to ma miejsce w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego, który od lat nie jest podwyższany.

Podobnie waloryzowany będzie dodatek dla inwalidów wojennych, który z obecnych 522,33 zł wzrośnie do 547,91 zł. Warto podkreślić, że są to kwoty netto – dodatki pielęgnacyjne są zwolnione z podatku dochodowego, co reguluje art. 21 ust. 1 pkt 100 ustawy o PIT. Oznacza to, że pieniądze trafiają w całości na konto świadczeniobiorcy, bez potrąceń fiskusa.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje na podstawie art. 75 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118). Zgodnie z przepisami, prawo do świadczenia mają dwie grupy osób:

seniorzy po ukończeniu 75 lat – dodatek przyznawany jest automatycznie przez ZUS, bez konieczności składania wniosku,

– dodatek przyznawany jest automatycznie przez ZUS, bez konieczności składania wniosku, osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji – muszą złożyć wniosek wraz z dokumentacją medyczną (druk OL-9, zaświadczenie lekarskie nie starsze niż miesiąc).

Świadczenie nie przysługuje osobom przebywającym dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu w zakładach opiekuńczo-leczniczych czy pielęgnacyjno-opiekuńczych. Oznacza to, że w praktyce wsparcie kierowane jest głównie do osób starszych mieszkających w domach, potrzebujących opieki ze strony rodziny czy bliskich.

Przykład Pani Maria ma 77 lat i otrzymuje emeryturę w wysokości 2100 zł. Dzięki dodatkowi pielęgnacyjnemu jej świadczenie wzrośnie do 2465 zł miesięcznie, co pozwoli jej lepiej radzić sobie z kosztami leków na nadciśnienie i cukrzycę.

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny (dla osób niespełniających kryterium wieku) składa się w oddziale ZUS. Można to zrobić:

osobiście lub przez pełnomocnika,

pocztą,

elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP lub PUE ZUS.

Do wniosku należy dołączyć:

druk OL-9 wypełniony przez lekarza,

wypełniony przez lekarza, dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia.

Decyzję wydaje lekarz orzecznik ZUS. W przypadku trudności w poruszaniu się istnieje możliwość wizyty lekarza w domu pacjenta. Cała procedura zwykle trwa od kilku tygodni do maksymalnie dwóch miesięcy. Po pozytywnej decyzji dodatek jest wypłacany od miesiąca złożenia wniosku.

Ważne Osoby, które otrzymają decyzję odmowną, mają prawo do odwołania się w terminie 30 dni do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany razem z podstawowym świadczeniem (emeryturą lub rentą). ZUS realizuje przelewy w stałych terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca.

Jeśli termin wypłaty przypada na weekend lub święto, ZUS przelewa świadczenie wcześniej – tak, by pieniądze były dostępne na czas. W marcu 2026 r. pierwsze wyższe dodatki trafią na konta seniorów już od 1 marca. To oznacza, że seniorzy nie będą musieli czekać dłużej na pieniądze wynikające z waloryzacji.

Wielu Polaków myli oba świadczenia. Tymczasem różnice są istotne:

Dodatek pielęgnacyjny – wypłacany przez ZUS, związany z wiekiem lub orzeczoną niezdolnością do pracy, obecnie 348,22 zł, od marca 2026 r. 365,28 zł.

– wypłacany przez ZUS, związany z wiekiem lub orzeczoną niezdolnością do pracy, obecnie 348,22 zł, od marca 2026 r. 365,28 zł. Zasiłek pielęgnacyjny – wypłacany przez gminy, na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, obecnie 215,84 zł miesięcznie.

Nie można pobierać obu świadczeń równocześnie. Jeżeli ZUS przyzna dodatek, prawo do zasiłku wygasa. W praktyce oznacza to, że seniorzy powyżej 75 roku życia korzystają z dodatku pielęgnacyjnego, a osoby młodsze z poważnymi schorzeniami mogą ubiegać się o zasiłek lub dodatek – w zależności od decyzji ZUS.

Waloryzacja emerytur i dodatków w marcu 2026 r.

Podwyżka dodatku pielęgnacyjnego to element szerszej waloryzacji świadczeń. W marcu 2026 r. wzrosną także:

najniższa emerytura – z 1878,91 zł do 1970,98 zł,

– z 1878,91 zł do 1970,98 zł, trzynasta i czternasta emerytura – równe kwocie minimalnej emerytury, a więc również 1970,98 zł.

Dla wielu seniorów oznacza to dodatkowe kilkaset złotych rocznie, co w czasach wysokich kosztów życia jest szczególnie istotne. Eksperci zwracają uwagę, że choć waloryzacja częściowo rekompensuje inflację, to realna siła nabywcza świadczeń wciąż spada. Seniorzy często podkreślają, że wzrost rachunków i kosztów usług opiekuńczych niweluje znaczną część podwyżki.

Historia dodatku pielęgnacyjnego i dane GUS

Dodatek pielęgnacyjny istnieje od 1999 r., jednak jego realna wartość stopniowo maleje. Według danych GUS, w 2010 r. stanowił ok. 17% minimalnej emerytury, a w 2025 r. już tylko ok. 11%. Równocześnie rośnie liczba seniorów: osoby 75+ to dziś ponad 11% populacji Polski, a w 2035 r. ma to być blisko 15%. Oznacza to coraz większe obciążenie dla systemu emerytalnego i opieki zdrowotnej.

Eksperci demografowie ostrzegają, że bez reform systemu świadczeń dodatkowych i wsparcia dla opiekunów rodzinnych, koszty opieki nad seniorami będą rosły lawinowo. Dyskusje nad przyszłością dodatku pielęgnacyjnego pojawiają się regularnie w debatach sejmowych i są częścią szerszej polityki społecznej państwa.

Dodatkowe świadczenia dla seniorów – o czym warto pamiętać?

Oprócz dodatku pielęgnacyjnego, seniorzy mogą korzystać także z innych form wsparcia finansowego i ulg:

dodatek mieszkaniowy – przyznawany przez gminy w przypadku trudnej sytuacji materialnej,

– przyznawany przez gminy w przypadku trudnej sytuacji materialnej, świadczenia opiekuńcze dla rodzin opiekujących się niesamodzielnymi seniorami,

dla rodzin opiekujących się niesamodzielnymi seniorami, ulgi podatkowe dla osób niepełnosprawnych,

dla osób niepełnosprawnych, Karta Seniora – umożliwiająca zniżki na usługi i produkty w całej Polsce.

Warto regularnie sprawdzać komunikaty Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRiPS), ponieważ co roku zmieniają się nie tylko kwoty świadczeń, ale i zasady przyznawania niektórych form wsparcia. Wsparcie lokalne (np. programy osłonowe gmin) również odgrywa dużą rolę w poprawie jakości życia osób starszych.