W tym artykule znajdziesz szczegółowy przewodnik po nowym bonie energetycznym dla seniorów. Wyjaśnimy, kto może otrzymać wsparcie, ile pieniędzy przysługuje, jakie kryteria trzeba spełnić, jak złożyć wniosek i jakie są powiązane świadczenia. Przyjrzymy się również kontekstowi prawnemu, społecznemu oraz statystykom dotyczącym ubóstwa energetycznego w Polsce, a także historycznemu rozwojowi polityki energetycznej dla seniorów.

Bon energetyczny 2027: kto może liczyć na wsparcie?

Nowy bon energetyczny jest dedykowany seniorom zmagającym się z rosnącymi kosztami energii. Program obejmuje osoby spełniające konkretne kryteria wiekowe, dochodowe i dotyczące rodzaju ogrzewania. Są to:

Kobiety powyżej 60. roku życia,

Mężczyźni powyżej 65. roku życia,

Miesięczny dochód brutto nie wyższy niż 2525 zł (dla jednoosobowego gospodarstwa) lub 1700 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych,

Mieszkanie w budynkach ogrzewanych paliwami kopalnymi, takimi jak węgiel, olej opałowy czy koks.

Celem programu jest ochrona najuboższych seniorów przed ubóstwem energetycznym, a także zapobieganie zadłużeniu i ryzyku odcięcia od podstawowych mediów.

Kontekst społeczny: Z danych GUS wynika, że w 2023 roku aż 11% gospodarstw domowych w Polsce nie mogło utrzymać odpowiedniej temperatury w mieszkaniu w sezonie grzewczym. Najbardziej zagrożone są osoby starsze, samotne, mieszkające w starych budynkach bez dostępu do sieci ciepłowniczej. Problem ubóstwa energetycznego dotyczy w Polsce około 1,3 mln gospodarstw domowych.

Ile wyniesie bon energetyczny? Kwoty i sposób wypłaty

Bon energetyczny będzie wypłacany kwartalnie, w kwotach około 300 zł, co daje 1200 zł rocznie. Wsparcie będzie realizowane systematycznie przez pięć lat, łącznie 20 transz, co daje maksymalnie 6000 zł.

Wypłaty przeprowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych w pełni automatycznie.

w pełni automatycznie. System przewiduje możliwość automatycznego przypisania bonu do numeru PESEL, co wyeliminuje konieczność składania wniosków dla większości seniorów.

Osoby wykluczone cyfrowo będą mogły złożyć dokumenty w formie papierowej i korzystać z pomocy pracowników socjalnych.

Analiza: Kwartalne wypłaty zapewniają seniorom regularne wsparcie w planowaniu budżetu, a automatyzacja systemu minimalizuje bariery w dostępie do świadczenia, co jest szczególnie ważne dla osób starszych, mniej obeznanych z technologią.

Termin rozpoczęcia wypłat i nabór wniosków o bon energetyczny

Według zapowiedzi rządu, pierwsze wypłaty bonu energetycznego rozpoczną się od stycznia 2027 roku. Nabór wniosków ruszy równocześnie lub nieco wcześniej, w zależności od wdrożenia systemu automatycznego. Seniorzy, którzy zostaną zakwalifikowani do programu, otrzymają powiadomienie poprzez ZUS, a osoby wykluczone cyfrowo będą mogły składać dokumenty w formie papierowej w lokalnych oddziałach ZUS.

Bon energetyczny dla seniorów. Kryteria dochodowe i warunki przyznania

Aby otrzymać bon energetyczny, senior musi spełnić kilka kluczowych warunków:

Wiek emerytalny: kobiety 60+, mężczyźni 65+. Dochód miesięczny: nie wyższy niż 2525 zł brutto w przypadku jednoosobowego gospodarstwa; w gospodarstwach wieloosobowych limit wynosi 1700 zł na osobę. Źródło ogrzewania: budynek ogrzewany paliwem kopalnym. Miejsce zamieszkania: budynek własny lub wynajmowany.

Nawet niewielkie przekroczenie progu dochodowego oznacza brak prawa do świadczenia. Program nie stosuje mechanizmu „złotówka za złotówkę”, co powoduje, że świadczenie jest kierowane wyłącznie do najuboższych.

Procedura ubiegania się o bon energetyczny

Według Planu Społeczno-Klimatycznego seniorzy będą mogli:

Otrzymać automatyczne przypisanie bonu do PESEL , bez konieczności składania wniosku.

, bez konieczności składania wniosku. Jeśli system automatyczny nie zostanie wdrożony, złożyć wniosek w ZUS – zarówno online, jak i osobiście.

Dołączyć dokumenty potwierdzające dochód i rodzaj ogrzewania.

W niektórych przypadkach, skorzystać z doradztwa pracowników socjalnych przy wypełnianiu formularzy.

Bon energetyczny a inne świadczenia

Bon energetyczny jest świadczeniem celowym i jednorazowym, które nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o inne formy pomocy, takie jak:

500+ dla osób niesamodzielnych,

dodatki mieszkaniowe,

inne wsparcie socjalne.

Beneficjenci mogą dodatkowo korzystać z programów doradztwa energetycznego i komponentów inwestycyjnych, takich jak termomodernizacja czy montaż paneli fotowoltaicznych. Dzięki temu seniorzy mogą stopniowo uniezależnić się od paliw kopalnych i obniżyć swoje rachunki.

Kontekst społeczny: Wsparcie to pozwala seniorom nie tylko przetrwać sezon grzewczy, ale również inwestować w energooszczędność swojego mieszkania, co może zmniejszyć ryzyko dalszego ubóstwa energetycznego.

Bon energetyczny 2027. Kontekst prawny i społeczny

Bon energetyczny powstaje w kontekście wprowadzenia unijnego systemu ETS2, który nakłada opłaty za emisję CO2 na gospodarstwa domowe. W praktyce oznacza to stopniowy wzrost cen prądu, gazu i paliw stałych.

Akt prawny: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) oraz Plan Społeczno-Klimatyczny 2025.

Ciekawostka: Ubóstwo energetyczne w Polsce dotyka aż 1,3 mln gospodarstw domowych. Wprowadzenie bonu energetycznego to pierwsza tego typu inicjatywa rządowa mająca na celu kompleksową ochronę seniorów w okresie transformacji energetycznej.

Rozwój polityki energetycznej UE