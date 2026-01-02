Dzieci będą mogły uczestniczyć w polowaniach. Co konkretnie zmienia ustawa?

Celem nowelizacji jest zniesienie bezwzględnego zakazu, o którym mowa w art. 42aa pkt 15 Prawa łowieckiego, tj. zakazu udziału w polowaniach osób w wieku poniżej 18. roku życia. Po wprowadzeniu zmian udział osób niepełnoletnich ma być prawnie dopuszczalny, ale wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Należy zaznaczyć, że osoby te będą mogły uczestniczyć w polowaniach jedynie jako bierni obserwatorzy.

Koniec zakazu uczestnictwa dzieci w polowaniach oznacza więcej myśliwych w przyszłości

Zmiana ma umożliwić młodym osobom zainteresowanie się łowiectwem oraz – potencjalnie – zwiększyć liczbę myśliwych w przyszłości. Pozwoli również na przekazywanie pasji łowieckich przez myśliwych swoim dzieciom oraz ich wychowanie zgodnie z własnymi przekonaniami. Według danych Polskiego Związku Myśliwskiego, w Polsce jest obecnie 126 702 myśliwych, z czego 4 823 stanowią kobiety. Tworzą oni 2 770 kół łowieckich.

Uczestnictwo w polowaniach a dolna granica wieku. Jak jest w innych krajach?

Polska jest jedynym krajem europejskim, który ustawowo zakazał obecności osób poniżej 18. roku życia w trakcie wykonywania polowań. W Niemczech, Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Czechach, Irlandii, Rumunii, Słowenii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, a także na Litwie i we Włoszech nie obowiązuje dolna granica wieku, w którym osoba może brać bierny udział w polowaniu.

W Finlandii, Francji, Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz na Łotwie dopuszcza się również możliwość ubiegania się przez osoby nieletnie o licencję na broń palną i polowanie w wieku poniżej 18 lat. W Irlandii i Wielkiej Brytanii licencja stażysty jest dostępna od 14. roku życia. Z kolei w Finlandii nie istnieje minimalny wiek zarówno dla uczestnictwa w polowaniach, jak i dla uzyskania statusu myśliwego. Jedynym warunkiem jest zdolność czytania i pisania, niezbędna do zdania odpowiedniego testu.

Dzieci będą mogły uczestniczyć w polowaniach. Co o zmianie sądzą Polacy?

Temat polowań od lat budzi w społeczeństwie wiele skrajnych opinii. Projekt jest obecnie na półmetku konsultacji społecznych, a już zebrano prawie ponad 4 tysiące ankiet. Zwolennicy zmian uważają, że obecne przepisy naruszają ich konstytucyjną wolność do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz kulturą.

Z kolei skrajni przeciwnicy zmian twierdzą, że uczestnictwo dzieci w polowaniach oznacza uczenie ich zabijania. Nie można jednak utożsamiać łowiectwa ze zwykłym zabijaniem zwierząt dla sportu. Tradycja łowiectwa w Polsce sięga bowiem ponad tysiaca lat. Każdy myśliwy zobowiązany jest do przestrzegania zasad etyki łowieckiej, obejmujących zarówno normy prawne, jak i etyczne związane z poszanowaniem przyrody.

Kiedy przepisy mogą wejść w życie?

17 stycznia 2026 r. zakończą się konsultacje społeczne – tego dnia udostępniony zostanie raport. Projekt otrzyma następnie druk sejmowy i zostanie skierowany do pierwszego czytania. Na dzień dzisiejszy żadna ustawa Konfederacji (autorów projektu) nie została uchwalona przez obecny Sejm.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (RPW/42391/2025)