Dodatek ratowniczy, o którym mowa, od marca 2026 r. jest wypłacany w kwocie 288 zł miesięcznie. W skali całego roku oznacza to łączne wsparcie w wysokości 3456 zł dla osoby uprawnionej. Świadczenie to obowiązuje w polskim systemie prawnym od grudnia 2021 r. i stanowi formę szczególnej pomocy finansowej skierowanej do wybranej grupy emerytów.

Komu należy się świadczenie ratownicze?

Świadczenie ratownicze, nazywane potocznie dodatkiem ratowniczym, zostało wprowadzone ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. jako element systemu wsparcia dla strażaków ochotników oraz innych osób biorących udział w działaniach ratowniczych. Przysługuje ono byłym członkom Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ratownikom górskim po osiągnięciu określonego wieku i spełnieniu wymogu wieloletniego, aktywnego uczestnictwa w akcjach ratowniczych. Kobiety mogą ubiegać się o to świadczenie po ukończeniu 60 lat, jeśli wykażą co najmniej 20 lat działalności, natomiast mężczyźni po ukończeniu 65 lat i udokumentowaniu minimum 25 lat aktywności. Okresy służby nie muszą być ciągłe, jednak powinny być odpowiednio potwierdzone. W przypadku działań sprzed 2011 r. wymagane są stosowne zaświadczenia lub pisemne oświadczenia świadków potwierdzające udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie ratownicze?

Wniosek o przyznanie dodatku ratowniczego należy złożyć do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, na przykład zaświadczenia wystawione przez PSP. W przypadku okresów sprzed 2011 r. dopuszczalne są również oświadczenia świadków potwierdzające taką działalność.

Gdy nie zachowała się archiwalna dokumentacja, konieczne jest przedstawienie trzech oświadczeń świadków. Co najmniej jedno z nich powinno zostać sporządzone przez osobę pełniącą funkcję publiczną lub zatrudnioną w administracji samorządowej. Wiarygodność takich oświadczeń potwierdza wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Po złożeniu kompletnego wniosku sprawa powinna zostać rozpatrzona w ciągu 60 dni, a decyzja przekazywana jest w formie pisemnej. W przypadku odmowy wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się do komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Kiedy wypłacane jest świadczenie ratownicze?

Dodatek ratowniczy przekazywany jest uprawnionym osobom w formie comiesięcznej wypłaty, która powinna trafić do nich najpóźniej do 15. dnia każdego miesiąca. Oznacza to, że pieniądze są przekazywane w tym terminie niezależnie od wysokości innych świadczeń emerytalnych lub rentowych pobieranych przez daną osobę.

Za obsługę wypłat odpowiada Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który zajmuje się zarówno realizacją przelewów, jak i wszystkimi formalnościami związanymi z przyznawaniem oraz wypłatą tego świadczenia.

Ile osób pobiera świadczenie ratownicze?

Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że w okresie od stycznia do października 2023 roku wpłynęło łącznie 112 791 wniosków o przyznanie dodatku ratowniczego. Zdecydowana większość z nich – aż 112 106 – zakończyła się pozytywną decyzją, co pokazuje, że znaczna część wnioskodawców spełniała wymagane kryteria.

Od negatywnych rozstrzygnięć odwołało się zaledwie 37 osób, a w 18 przypadkach odwołania zostały rozpatrzone na korzyść wnioskodawców. Najwięcej podań o świadczenie złożono w województwach: mazowieckim, wielkopolskim oraz lubelskim.

