Gdzie jest najwięcej zadłużonych firm

Najwyższy odsetek firm z zaległościami odnotowano w województwie śląskim, gdzie wynosi on 10,74 proc. Z kolei najniższy poziom występuje na Podkarpaciu – 6,49 proc. Do regionów z relatywnie niskim udziałem zadłużonych przedsiębiorstw należą także Małopolskie (6,74 proc.), Podlaskie (6,97 proc.) i Świętokrzyskie (7,15 proc.). Wysokie wartości, poza Śląskiem, notują również Kujawsko-Pomorskie (10,34 proc.), Warmińsko-Mazurskie (9,96 proc.), Dolnośląskie (9,91 proc.) oraz Zachodniopomorskie (9,87 proc.).

Na ile są zadłużone polskie firmy?

Łączna kwota zadłużenia firm wpisanych do KRD wynosi 11,5 mld zł. Największa część tej sumy przypada na województwo mazowieckie – 2,7 mld zł, co odzwierciedla skalę działalności gospodarczej w regionie. Kolejne miejsca zajmują województwa śląskie (1,4 mld zł) i wielkopolskie (1,2 mld zł).

„Ryzyko zatorów płatniczych w rozliczeniach między firmami ma w Polsce wyraźny wymiar regionalny. Dla firm działających poza własnym rynkiem lokalnym to ważna wskazówka, bo te same warunki współpracy w różnych częściach kraju mogą okazać się niewystarczające. Warto to brać pod uwagę przy ustalaniu terminu płatności czy wysokości kredytu kupieckiego” – wskazał, cytowany w komunikacie, prezes KRD Adam Łącki.

Wskaźnik rzetelności uwzględnia także średnią wartość zadłużenia przypadającą na jednego dłużnika. Najwyższa jest ona w województwie mazowieckim i wynosi około 50 tys. zł. Wysokie wartości odnotowano również w Świętokrzyskim (ok. 46,6 tys. zł), Wielkopolsce (ok. 45,3 tys. zł), Podkarpaciu (ok. 44,3 tys. zł) i Małopolsce (ok. 44,2 tys. zł). Najniższe przeciętne zadłużenie przypada na Zachodniopomorskie – około 37,6 tys. zł.

Poziom zadłużenia w przeliczeniu na 1000 aktywnych firm

Jak podano w raporcie, istotnym elementem analizy jest również poziom zadłużenia w przeliczeniu na 1000 aktywnych firm. Najwyższe wartości odnotowano w województwach o dużej skali działalności gospodarczej, takich jak mazowieckie (ok. 4,8 mln zł na 1000 firm) i śląskie (ok. 4,7 mln zł). Wysoko plasują się także Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie i Dolnośląskie (po ok. 4,2 mln zł). Najniższe wartości występują w Podlaskiem (ok. 2,7 mln zł), Podkarpackiem (ok. 2,9 mln zł) oraz w Małopolsce (ok. 3 mln zł).

W najnowszym zestawieniu najwyżej oceniono województwo podlaskie, które uzyskało 45 punktów. W czołówce znalazły się również Lubelskie (37 pkt), Opolskie i Podkarpackie (po 35 pkt) oraz Małopolskie (34 pkt). Na końcu rankingu uplasowały się województwa śląskie (9 pkt) i mazowieckie (10 pkt), a także kujawsko-pomorskie (16 pkt) oraz dolnośląskie i pomorskie (po 18 pkt).

Krajowy Rejestr Długów (KRD) to baza danych, w której gromadzone są informacje o zadłużeniach osób fizycznych i firm.