Zatrudnianie żołnierzy

Jak przypomniał resort, pracodawcy zatrudniający żołnierzy WOT lub aktywnej rezerwy mogą skorzystać z ulgi podatkowej w PIT i CIT za 2025 r. Ulga dotyczy żołnierzy zatrudnionych na umowę o pracę, którym przysługuje co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Wysokość ulgi

W ramach ulgi od podstawy obliczenia podatku przedsiębiorca może odliczyć 12 tys. zł, jeżeli żołnierz pełni służbę nieprzerwanie przez co najmniej rok; 15 tys. zł - jeśli są to przynajmniej dwa lata; 18 tys. zł - przynajmniej 3 lata; 21 tys. zł - przynajmniej 4 lata; 24 tys. zł - przy przynajmniej 5 latach. Przy tym, jeśli żołnierz był zatrudniony przez mniej niż jeden rok podatkowy, kwota odliczenia jest proporcjonalnie mniejsza.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć dochodu z działalności gospodarczej

Resort finansów zwrócił uwagę, że kwota odliczenia nie może przekroczyć dochodu z działalności gospodarczej. Mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy mogą podwyższać kwoty odliczenia o współczynnik 1,5. Natomiast przedsiębiorcy zatrudniający przez cały rok podatkowy co najmniej 5 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy nie są mikroprzedsiębiorcami lub małymi przedsiębiorcami, mogą podwyższać kwoty odliczenia o współczynnik 1,2.

Jak skorzystać z ulgi?

Ministerstwo zwróciło uwagę, że w usłudze Twój e-PIT znajduje się edytor, który ułatwi skorzystanie z ulgi.

Ulgę podatkową w PIT i CIT z tytułu zatrudnienia pracowników będących żołnierzami terytorialnej służby wojskowej lub żołnierzami aktywnej rezerwy wprowadziła ustawa z 1 października 2024 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy Obrony Terytorialnej lub żołnierzy Aktywnej Rezerwy.