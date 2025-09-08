Raport pt. „Kapitał społeczny i zaufanie w polskim biznesie 2025” przygotował zespół naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod kierunkiem prof. Jana Fazlagicia.

Znaczenie zaufania w biznesie

„Wynika z niego jednoznacznie, że zjawisko braku zaufania nie ogranicza się do problemów wizerunkowych czy etycznych. Ma realny i policzalny wymiar ekonomiczny” - czytamy.

Faktyczne straty firm według najnowszych wyliczeń

„Rzeczpospolita” zwróciła uwagę, że w pierwszej edycji raportu, opublikowanej w 2015 r., eksperci oszacowali, że brak zaufania w polskim biznesie kosztuje gospodarkę ok. 281 mld zł rocznie. Była to kwota pokazująca skalę utraconych transakcji i inwestycji. Natomiast zastosowanie tego samego wskaźnika dziś oznaczałoby koszt 514 mld zł, ale najnowsze wyliczenia pokazują, że faktyczny ciężar jest niemal dwukrotnie większy - aż 974 mld zł.

„To nie tylko stracone kontrakty, lecz także niewykorzystane możliwości inwestycyjne i innowacyjne” - podkreśliła gazeta.