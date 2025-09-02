Nastroje przedsiębiorców

W badaniu, na podstawie którego powstał raport, ankietowanym przedstawiono listę 29 potencjalnych zagrożeń. Respondenci mieli wskazać maksymalnie 5, których obawiają się w największym stopniu.

Jedynie 2,2 proc. badanych zadeklarowało, że niczego się nie boi (rok temu odsetek wyniósł 3,4 proc.). Z kolei 0,2 proc. uczestników sondażu obawiało się czegoś, co nie zostało ujęte na liście. Natomiast 4,2 proc. nie potrafiło wyrazić opinii na ten temat.

„Wyniki odzwierciedlają nastroje ludzi biznesu w Polsce. Niepokój mógłby budzić wyrażony przez badanych na większą skalę brak obaw, ponieważ oznaczałby bezrefleksyjność przedsiębiorców. Powinni oni mieć wiedzę na temat globalnych napięć politycznych, konsekwencji transformacji energetycznej, nieprzewidywalności polityki fiskalnej i monetarnej oraz rosnącej konkurencji międzynarodowej. W takiej sytuacji zarządzający koncentrują się nie tyle na eliminowaniu ryzyk, ile na budowaniu odporności poprzez dywersyfikację, innowacje i elastyczne modele biznesowe” – skomentował Michał Pajdak z platformy ePsycholodzy.pl.

Największe zagrożenia według przedsiębiorców

Najwięcej respondentów - 39,4 proc., obawia się powrotu inflacji. W ubiegłorocznym badaniu odsetek takich wskazań wynosił 31,3 proc.

„Przedsiębiorcy wiedzą, że warunki makroekonomiczne mogą się zmienić i znacząco wpłynąć na budżety firm. Dwucyfrowy wzrost cen odcisnął piętno na przedsiębiorcach, którzy odczuli presję kosztową, spadek realnej wartości pieniądza oraz trudności w planowaniu inwestycji i kontraktów” – zauważył Michał Murgrabia z portalu ePsycholodzy.pl.

W ocenie autorów raportu przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że inflacja jest podatna na zjawiska zewnętrzne i dlatego traktują ją jako jedno z kluczowych zagrożeń.

„W najbliższym okresie scenariusz powrotu do dwucyfrowej inflacji nie wydaje się zbyt realny, ale ryzyko podwyższonej inflacji – wyższej niż cel NBP – już tak. Oznacza to zatem, że firmy będą nadal ostrożne i zachowawcze w planowaniu wydatków, w tym inwestycji” – stwierdził Pajdak.

Analiza demograficzna obaw

Obawy związane z inflacją wyrażały przede wszystkim osoby prowadzące biznes w mieście liczącym od 20 tys. do 49 tys. mieszkańców (wśród nich – 48,1 proc. wskazań), z wykształceniem wyższym (41,8 proc.). Przeważnie są to właściciele firm (46,2 proc.). Zatrudniają ponad 250 osób (49,5 proc.). Szczególnie duży odsetek stanowiły osoby z branży consultingu i doradztwa (52,9 proc.).

Kolejnym zagrożeniem pod względem odsetka wskazań okazał się problem z nieuczciwymi klientami – 36 proc. Następnie wymieniano destabilizację państwa wywołaną przez protesty, strajki czy zamieszki – 21,4 proc., inwigilację stosowaną przez władze, np. szpiegowanie działań firm – 18,2 proc., jak również konflikt zbrojny Polski z krajami spoza UE – 14,5 proc.

Najmniej obaw budzą takie kwestie, jak zagrożenia związane z upowszechnieniem sztucznej inteligencji – 2,4 proc., przestępstwa cybernetyczne, np. kradzież tożsamości lub haseł, a także oszustwa – 2,8 proc. Spowolnienia gospodarczego obawia się 3,2 proc., kolejnej pandemii 3,2 proc., a wybuchu wojny ogólnoświatowej i konfliktu mocarstw – 3,8 proc.

Raport przedstawia wyniki badania „Bieżące lęki i obawy przedsiębiorców 2025” przeprowadzonego pod koniec sierpnia br. przez UCE Research i platformę ePsycholodzy.pl na ogólnopolskiej próbie ponad pół tysiąca liderów biznesu, w tym m.in. właścicieli firm i kadry zarządzającej wyższego szczebla.