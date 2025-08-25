To już zagraniczna ekspansja Maspexu

Grupa Maspex, polski gigant branży pożywczej, zakończyła procedurę przejęcia większościowego pakietu akcji rumuńskiego producenta wina Purcari Wineries. Po sfinalizowaniu transakcji, która odbyła się w ramach dobrowolnej oferty publicznej, Maspex ma ponad 72 proc. udziałów w spółce.

Najbardziej prestiżowa marka wina w regionie

Procedura zakupu akcji Purcari Wineries, mającego w swoim portfolio jedną z najbardziej prestiżowych marek wina w regionie, została zakończona 30 lipca. Ostateczne przekazanie kontroli nad spółką uzależnione jest jeszcze od spełnienia standardowych wymogów regulacyjnych. W wyniku transakcji Grupa Maspex umacnia swoją pozycję w sektorze napojów alkoholowych.

Jak wisienka na torcie?

– Przejęcie Purcari Wineries jest zgodne z naszą strategią regionalnej ekspansji i wzmacniania obecności w sektorze napojów alkoholowych, poprzez inwestowanie w uznane marki o bogatej tradycji i silnej pozycji lidera - stwierdził Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex, podkreślając w komunikacie, że Purcari Wineries, jako wiodący producent win premium w Europie Środkowej i Wschodniej, jest idealnym uzupełnieniem portfolio Grupy Maspex.

Naszym celem jest dalszy rozwój Purcari, jako silnego gracza zdolnego do skutecznej konkurencji na rynkach międzynarodowych” – dodał Pawiński.

Polskie produkty zdobyły uznanie

Grzegorz Grabowski, dyrektor generalny Maspex Romania, przypomniał, że polska firma od prawie 30 lat jest aktywna na rynku rumuńskim, gdzie polskie produkty cieszą się wielkim uznaniem.

- Naszą wizją jest dalsze wzmocnienie działalności Purcari Wineries poprzez wykorzystanie licznych synergii operacyjnych, strategicznych i rynkowych, w tym zwiększenie potencjału eksportowego winnic Purcari w Mołdawii, Rumunii i Bułgarii dzięki silnej sieci dystrybucyjnej Maspeksu – wskazuje Grabowski.

Notowana na giełdzie w Bukareszcie od lutego 2018 roku Purcari Wineries jest jednym z największych producentów wina i brandy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Jej historia sięga 1827 roku. Według raportu rocznego za 2024 rok Purcari zarządza ponad dwoma tysiącami hektarów winnic i prowadzi sześć winiarni w Mołdawii, Rumunii i Bułgarii.

Z przejęciami idą jak burza

Po zakończeniu tego procesu rozliczenia akcji i uzyskaniu niezbędnych zgód organów regulacyjnych Grupa Maspex przejmie kontrolę nad Purcari Wineries. Będzie to dwudzieste drugie przejęcie w historii firmy, której produkty trafiają już do ponad 70 krajów, Polski gigant ma w swoim portfolio siedemdziesiąt marek, rozwijając równolegle działalność w różnych sektorach branży spożywczej.