Lawina wniosków o tak zwane wuzetki spadla na samorządy. Dlaczego? Bo ludzie, którzy na własnych działkach chcą stawiać domy, przez zmianę przepisów ścigają się z czasem. Wszystko, jak przypomina portalsamorzadowy.pl, przez znowelizowaną w 2023 roku ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowe regulacje wprowadziły trzynaście stref planistycznych, które są najważniejszym elementem planu ogólnego gminy. Wedle przepisów, na przykład dom jednorodzinny będzie można wybudować jedynie w strefie wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Gminy miały przyjąć plany ogólne do końca tego roku. Ostatecznie jednak termin zostanie wydłużony do 30 czerwca 2026 roku. Potem wuzetki będą wydawane tylko dla tak zwanych obszarów uzupełnienia zabudowy. To niektórym właścicielom działek może uniemożliwić wybudowanie domu. - Wprawdzie gminy zyskają więcej czasu na sporządzenie planów ogólnych, ale ta prolongata nie dotyczy bezterminowości wuzetek, z której będzie można

Z początkiem przyszłego roku można je będzie otrzymać na pięć lat. W sytuacji, kiedy ktoś uzyska decyzję o warunkach zabudowy, ale inwestycji w ciągu pięciu lat nie zrealizuje, wuzetka straci ważność a to oznacza konieczność ubiegania się o kolejną.

Portalsamorządowy.pl przywoływał przykład magistratu w Łasku, gdzie przyrost wniosków o wydanie wuzetki wyniósł blisko 100 proc., a pracowników jest tyle samo, co wcześniej. - Samorządy próbują ratować sytuację, szukając odpowiednich osób lub nawet zlecając przygotowanie propozycji decyzji na zewnątrz. Jednak o osoby z odpowiednimi kwalifikacjami jest trudno, bo wiele z nich zajętych jest przygotowywaniem planów ogólnych. Dlatego stawki za taką pracę w porównaniu do tych sprzed roku także wzrosły diametralnie - mówił w rozmowie z serwisem Grzegorz Kmiecik zastępca naczelnika wydziału urbanistyki i planowania przestrzennego miejskiego urzędu w Łasku. - Jak przyznał stawki dochodzą do 500 zł za jedną wuzetkę, a w dużych miastach są pewnie jeszcze wyższe, rok temu było to niewyobrażalne

Z kolei jak podaje portal Biznes.gov.pl, jeżeli właściwy organ nie wyda decyzji w odpowiednim terminie, można wnieść żądanie wymierzenia mu kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Żądanie trzeba wnieść do wojewody za pośrednictwem organu, który wydaje decyzję o warunkach zabudowy.

Wprowadzenie planów ogólnych może znacząco wpłynąć na rynkową wartość niektórych nieruchomości gruntowych, wskazuje mney.pl. Działki, które obecnie uznawane są za atrakcyjne pod zabudowę, po lipcu 2026 roku mogą czasowo lub na stałe utracić ten potencjał, jeśli nie zostaną uwzględnione w nowym planie sporządzanym przez gminę. Ryzyko to dotyczy głównie terenów położonych na obrzeżach, gruntów rolnych oraz działek oddalonych od istniejącej zabudowy i infrastruktury.

Dla właścicieli może to oznaczać trudności w sprzedaży działki lub konieczność obniżenia ceny. Dlatego już teraz warto śledzić działania planistyczne prowadzone przez gminę i – w razie potrzeby – zgłosić swoje uwagi w trakcie konsultacji społecznych dotyczących planu ogólnego. Będzie to ostatnia szansa na realny wpływ na przyszłe przeznaczenie swojej nieruchomości.