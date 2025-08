Kto ma prawo do dodatku za pracę w nocy?

Zgodnie z przepisami, pora nocna obejmuje godziny od 21:00 do 7:00. Aby uzyskać prawo do dodatku, pracownik musi wykonywać swoje obowiązki w nocy co najmniej przez 3 godziny w każdej dobie lub spędzić minimum 25% czasu pracy w okresie rozliczeniowym w tym przedziale czasowym.

Jak obliczyć dodatek za nocną zmianę?

Dodatek za każdą godzinę pracy w nocy wynosi 20% stawki godzinowej, która jest obliczana na podstawie obowiązującej płacy minimalnej. Wysokość dodatku różni się w zależności od miesiąca, ponieważ zależy od liczby przepracowanych godzin.

Aby ustalić konkretną kwotę dodatku dzielimy aktualne minimalne wynagrodzenie przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu. Otrzymaną stawkę godzinową mnożymy przez liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej. Taki dodatek to realna korzyść finansowa, zwłaszcza przy intensywnym grafiku nocnym.

Takie są stawki dodatku za pracę w nocy w 2025 roku