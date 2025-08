Trwają prace nad kolejnymi zmianami w prawie pracy

Choć hasło „deregulacja” w ostatnich tygodniach nieco straciło na popularności, to jednak prace w tym zakresie nadal się toczą, a rządzący pracują nad coraz to nowymi rozwiązaniami, które mają ułatwić przedsiębiorcom codzienne funkcjonowanie. W ramach tych działań do Sejmu trafił między innymi rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Przewiduje on wprowadzenie kilku zmian, a jedna z nich dotyczy dokumentacji pracowniczej. Chodzi o ułatwienie komunikacji między pracodawcami a pracownikami i związkami zawodowymi poprzez dopuszczenie postaci elektronicznej dla szeregu czynności, dla których obecnie zarezerwowana jest forma pisemna. W tym celu w szeregu przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy zwrot „postać papierowa lub elektroniczna” zastąpi obecnie stosowane zapisy. Są one różne, co jest m.in. konsekwencją tego, że na podstawie art. 300 Kodeksu pracy w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. W konsekwencji w niektórych regulacjach mamy do czynienia z terminologią wprost zaczerpniętą z prawa cywilnego i określeniem „w formie pisemnej”, a w innych stosowane są takie zwroty, jak „na piśmie” lub „pisemny”.

Koniec ze zbieraniem podpisów i papierków

Aby zakończyć problemy interpretacyjne dotyczące omawianej tematyki, zaplanowano dokonanie w tym zakresie ujednolicenia. Jak wskazano w uzasadnieniu do omawianego projektu, istnienie w Kodeksie pracy katalogu czynności, dla których zastrzeżona jest forma pisemna, ma na celu zapewnienie jasności i jednoznaczności obowiązków i uprawnień stron stosunku pracy. Aby zachować tę dbałość o pewność obrotu prawnego i poczucie bezpieczeństwa prawnego, a jednocześnie wyjść naprzeciw postulatom deregulacyjnym, zaproponowano wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących:

przekazania informacji o monitoringu – art. 222 § 8 k.p., przekazania informacji o warunkach przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę – art. 231 § 3 k.p., konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z zakładową organizacją związkową – art. 38 § 1 i § 2 k.p., sporządzenia rozkładu czasu pracy – art. 129 § 3 i § 4 pkt 3 i 4 k.p., wniosku o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy – art. 142 k.p., wniosku o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy – art. 143 k.p., wniosku o zastosowanie systemu pracy weekendowej – art. 144 k.p., wniosku o zastosowanie rozkładu czasu pracy, o którym mowa w art. 1401 k.p., czyli ruchomego czasu pracy – art. 150 § 5 k.p., wniosku o udzielenie czasu wolnego w celu załatwienia spraw osobistych – art. 151 § 21 k.p. zdanie pierwsze, wniosku o udzielenie czasu wolnego za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych – art. 1512 § 1 k.p., wniosku o poinformowanie właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy – art. 1517 § 6 k.p., wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego – art. 174 § 1 k.p., wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego na czas pracy u innego pracodawcy – art. 1741 § 1 k.p., instrukcji i wskazówek pracodawcy w zakresie zaznajomienia pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy – art. 2374 § 3 k.p.

Zmiana będzie polegała na tym, że zamiast dotychczasowej formy czynności, dozwolone będzie dokonywanie ich w postaci papierowej lub elektronicznej. Efektem będzie nie uelastycznienie i usprawnienie komunikacji między stronami stosunku pracy, ale również lepsze dostosowanie ich do rzeczywistości. Jednocześnie działania te nie będą stanowiły zagrożenia dla interesów pracowników. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.