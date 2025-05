Tego terminu się nie przesuwa - pieniądze trzeba przelać wcześniej!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu 31 maja 2025 r. mija termin ważny dla pracodawców, którzy tworzą ZFŚS. Jak bowiem wskazano w art. 6 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 288), równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów. Do dnia 31 maja, a więc mogło to również mieć miejsce wcześniej. Jednak czy biorąc pod uwagę fakt, że w 2025 roku 31 maja wypada w sobotę, może to nastąpić również później, czyli w poniedziałek 2 czerwca? Niestety nie – wskazany w obowiązujących przepisach 31 maja jest terminem granicznym (maksymalnym), który nie podlega przesunięciu na kolejny dzień roboczy. Nie dotrzymując go pracodawca naruszy więc przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i narazi się na karę grzywny.

Odpisy na ZFŚS w 2025 roku

Przypomnijmy, że w 2025 r. podstawą do ustalenia odpisu na ZFŚS jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w drugim półroczu 2024 r. (art. 5 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). Zgodnie z komunikatem GUS z 19 lutego 2025 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2024 r. wyniosło 7140,52 zł, a w drugim półroczu 2024 r. wyniosło 7262,39 zł. W konsekwencji do ustalenia wysokości odpisów na ZFŚS w 2025 r. należy przyjąć kwotę 7262,39 zł.

Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego to 37,5 proc. wskazanej kwoty. Z kolei na jednego pracownika młodocianego wynosi on w pierwszym roku nauki 5 proc., w drugim 6 proc., a w trzecim 7 proc. Na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych to z kolei 50 proc. wskazanej kwoty.

Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym powyżej, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Dodatkowo pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć Fundusz o 6,25 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym powyżej, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki, a pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu, mogą zwiększyć fundusz świadczeń socjalnych na każdą zatrudnioną osobę o 7,50 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym powyżej, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego.