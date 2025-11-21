Wyższe stawki dla uczniów w nauce zawodu

Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2025 r. wyniosło 8771,70 zł. To właśnie ta kwota stała się podstawą do wyliczenia minimalnych stawek wynagrodzeń młodocianych obowiązujących od 1 grudnia 2025 r. do 28 lutego 2026 r.

Dla uczniów odbywających naukę zawodu, w tym uczniów klas I–III branżowych szkół I stopnia, minimalne wynagrodzenia wynoszą:

701,74 zł – w pierwszym roku nauki,

– w pierwszym roku nauki, 789,45 zł – w drugim roku nauki,

– w drugim roku nauki, 877,17 zł – w trzecim roku nauki.

Stawki te odpowiadają odpowiednio 8%, 9% i 10% przeciętnego wynagrodzenia i aktualizują się automatycznie wraz z publikacją nowych danych GUS. Oznacza to, że wraz ze zmianą sytuacji w gospodarce rośnie także wynagrodzenie uczniów pracujących w ramach praktyk.

Przyuczenie do pracy także z podwyżką

Podwyżki dotyczą również młodocianych, którzy nie odbywają pełnej nauki zawodu, lecz uczestniczą w krótszym przyuczeniu do wykonywania określonej pracy. W ich przypadku minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 7% przeciętnego wynagrodzenia, czyli:

• 614,02 zł – od 1 grudnia 2025 r. do 28 lutego 2026 r.

To istotna zmiana dla branż, które zatrudniają młodocianych do wykonywania wybranych prac związanych z nauką zawodu, np. w gastronomii, usługach czy rzemiośle.

Kogo obejmują podwyżki?

Zgodnie z przepisami pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 i nie przekroczyła 18 lat. Przygotowanie zawodowe może odbywać się w dwóch formach:

nauki zawodu – najczęściej realizowanej przez uczniów branżówek,

– najczęściej realizowanej przez uczniów branżówek, przyuczenia do wykonywania określonej pracy – jako krótsza, bardziej ukierunkowana forma.

W obu przypadkach konieczne jest zawarcie umowy o pracę, co daje młodocianym status pracownika i prawo do wynagrodzenia ustalanego według przepisów Kodeksu pracy i rozporządzenia o przygotowaniu zawodowym.

Dlaczego wynagrodzenia młodocianych rosną?

Stawki dla młodocianych określane są procentowo, a nie kwotowo. Dzięki temu automatycznie reagują na zmiany na rynku pracy. Kluczowe znaczenie ma tu komunikat Prezesa GUS dotyczący przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał. Tym razem to dane za trzeci kwartał 2025 r. spowodowały wzrost wynagrodzeń od grudnia.

Dla uczniów i ich rodziców to dobra wiadomość — rosnące wynagrodzenia zwiększają atrakcyjność kształcenia zawodowego, jednocześnie lepiej odzwierciedlając wartość pracy wykonywanej podczas praktyk. Dla pracodawców to sygnał, że muszą zaktualizować umowy i listy płac, aby uniknąć naruszenia przepisów.

Stabilne zasady, zysk dla uczniów

Podwyżki wynagrodzeń młodocianych wpisują się w stały mechanizm indeksowania płac. Z perspektywy uczniów branżówek oznacza to regularny wzrost kwot trafiających do ich portfeli, natomiast dla firm — konieczność śledzenia komunikatów GUS i reagowania na zmiany co kwartał.

Choć kwoty nadal są skromne, mają duże znaczenie dla młodych osób stawiających pierwsze kroki na rynku pracy. Z każdym kolejnym rokiem nauki wynagrodzenie rośnie, a pracownicy zdobywają doświadczenie, które realnie zwiększa ich wartość na rynku. To kolejny argument za tym, że system kształcenia zawodowego i dualnego ma przed sobą stabilną przyszłość.