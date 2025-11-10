Nowe przedmioty w polskiej edukacji – edukacja obywatelska i zdrowotna

Od 1 września 2025 r. uczniowie polskich szkół średnich mają już dostęp do dwóch nowych przedmiotów: edukacji obywatelskiej i edukacji zdrowotnej. Według wiceszefowej MEN Katarzyny Lubnauer, celem edukacji obywatelskiej jest nie tylko przekazywanie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim rozwój kompetencji osobistych i społecznych poprzez praktyczne działania, takie jak projekty społeczne.

W nowej podstawie programowej uczniowie będą mogli łączyć teorię z praktyką, co ma wzmacniać krytyczne myślenie, kreatywność i umiejętności współpracy. Lubnauer podkreśliła, że bez wiedzy nie będzie krytycznego myślenia, nie będzie kreatywności, ale sama teoria musi być uzupełniona działaniami praktycznymi, aby szkoła naprawdę przygotowywała do życia i pracy w nowoczesnym świecie.

Reforma26. Kompas Jutra – szkoła na miarę XXI wieku

Reforma edukacji, która wejdzie w życie od 2026 roku, ma przygotować szkoły do dynamicznych zmian w gospodarce i społeczeństwie. MEN stawia na szkołę, która nie tylko uczy wiedzy, ale rozwija ciekawość i chęć uczenia się przez całe życie.

Lubnauer zwróciła uwagę, że wraz z postępującą cyfryzacją niektóre zawody znikną, ale te wymagające empatii i pracy z ludźmi pozostaną. Dlatego w szkołach ważne będzie kształcenie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również umiejętności interpersonalnych, takich jak współpraca, komunikacja i rozwiązywanie problemów w grupie.

Szkoła przez działanie – projekty społeczne jako podstawa edukacji

MEN planuje, aby edukacja obywatelska była realizowana poprzez projekty społeczne, które uczą uczniów działania, współpracy i odpowiedzialności. Tego typu aktywności pozwalają młodym ludziom zdobywać praktyczne kompetencje społeczne, których nie da się w pełni przekazać w tradycyjnej klasie.

Stopniowe wprowadzanie nowej podstawy programowej zacznie się od 2026 roku w klasach I i IV szkoły podstawowej, a w kolejnych latach obejmie kolejne roczniki zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych. MEN wkrótce ogłosi nabory do zespołów, które będą tworzyć podstawy programowe dla szkół średnich, co pozwoli szkołom przygotować się do wdrożenia reformy.

Edukacja przyszłości – kompetencje kluczem do sukcesu

Celem reformy jest szkoła, która przygotowuje uczniów do życia i pracy w zmieniającym się świecie. Połączenie wiedzy teoretycznej, kompetencji osobistych i społecznych oraz projektów praktycznych ma uczynić polską edukację nowoczesną, efektywną i atrakcyjną dla młodych ludzi.

Lubnauer podkreśliła, że szkoła przyszłości powinna „wyciągnąć z uczniów to, co mają najlepsze”, rozwijając ich potencjał i ucząc odpowiedzialności społecznej. Reforma edukacji stawia więc na praktyczne doświadczenia i działanie, które mają przygotować uczniów nie tylko do pracy, ale też do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.