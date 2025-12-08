Czym są półkolonie zimowe Klubu Cyfrowych Możliwości?
Półkolonie to bezpłatne, czterodniowe warsztaty, podczas których dzieci zdobywają praktyczne umiejętności cyfrowe. Każdy dzień zajęć trwa 5 godzin lekcyjnych i obejmuje m.in.:
- podstawy kodowania i programowania robotów,
- kreatywne wykorzystanie technologii w praktyce,
- odkrywanie tajników sztucznej inteligencji (AI),
- naukę cyfrowej higieny i bezpiecznego korzystania z internetu.
Warsztaty prowadzą studentki kierunków technicznych, takich jak informatyka, robotyka, automatyka, telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo. Dzięki temu dzieci uczą się od młodych specjalistek, a projekt wspiera równość płci w IT.
Dlaczego półkolonie odbywają się w mniejszych miejscowościach?
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych w Polsce. Inicjatywa dociera do miejsc, w których oferta zajęć dodatkowych dla uczniów jest ograniczona. Dzięki temu dzieci z mniejszych miejscowości mają szansę zdobyć kompetencje cyfrowe, które są kluczowe w dzisiejszym świecie.
Ważne
Terminy i lokalizacje półkolonii zimowych 2026
- Głowaczów, 20-23.01.2026, Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Głowaczowie, ul. Warecka 10;
- Opacz, 20-23.01.2026, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6, Opacz 9, 05-520 Konstancin-Jeziorna;
- Łochów, 26-29.01.2026, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej, ul. 1 Maja 47;
- Ćmielów, 27-30.01.2026, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego, ul. Długa 164;
- Stryków, 3-6.02.2026, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Noblistów Polskich, ul. Targowa 21;
- Witów-Kolonia, 3-6.02.2026, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Witów-Kolonia 47, 97-330 Sulejów;
- Żychlin, 9-12.02.2026, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Stefana Żeromskiego 8;
- Rawa Mazowiecka, 10-13.02.2026, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej, ul. Miła 2;
- Zelów, 10-13.02.2026, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Stefana Żeromskiego 53;
- Radzyń Podlaski, 16-19.02.2026, Szkoła Podstawowa nr 1 im Bohaterów Powstania Styczniowego, ul. Jana Pawła II 25;
- Dąbrowa, 17-20.02.2026, Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren, ul. Szkolna 41;
- Pobiedziska, 17-20.02.2026, Szkoła Podstawowa Montessori, ul. Tysiąclecia 2;
- Trzcianka, 24-27.02.2026, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego, ul. Stanisława Staszica 6;
- Mosina, 24-27.02.2026, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 1;
- Krasnystaw, 24-27.02.2026, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II, ul. Marszałka Piłsudskiego 21;
- Łęczna, 24-27.02.2026, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II, ul. Jaśminowa 6.
Jak zapisać dziecko na półkolonie?
Aby zgłosić dziecko, rodzic lub opiekun prawny powinien:
- Wybrać miejscowość i termin półkolonii,
- Wypełnić formularz zgłoszeniowy online,
- Poczekać na potwierdzenie udziału,
- Wypełnić i odesłać dokumenty przesłane mailem przez organizatora.
Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto zgłosić dziecko jak najszybciej.
Organizatorzy projektu
Projekt Klub Cyfrowych Możliwości realizowany jest przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog i finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).
Celem inicjatywy jest nie tylko rozwój kompetencji cyfrowych wśród dzieci i młodzieży, ale także promowanie równości płci w zawodach związanych z nowymi technologiami.