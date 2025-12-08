Czym są półkolonie zimowe Klubu Cyfrowych Możliwości?

Półkolonie to bezpłatne, czterodniowe warsztaty, podczas których dzieci zdobywają praktyczne umiejętności cyfrowe. Każdy dzień zajęć trwa 5 godzin lekcyjnych i obejmuje m.in.:

  • podstawy kodowania i programowania robotów,
  • kreatywne wykorzystanie technologii w praktyce,
  • odkrywanie tajników sztucznej inteligencji (AI),
  • naukę cyfrowej higieny i bezpiecznego korzystania z internetu.

Warsztaty prowadzą studentki kierunków technicznych, takich jak informatyka, robotyka, automatyka, telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo. Dzięki temu dzieci uczą się od młodych specjalistek, a projekt wspiera równość płci w IT.

Dlaczego półkolonie odbywają się w mniejszych miejscowościach?

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych w Polsce. Inicjatywa dociera do miejsc, w których oferta zajęć dodatkowych dla uczniów jest ograniczona. Dzięki temu dzieci z mniejszych miejscowości mają szansę zdobyć kompetencje cyfrowe, które są kluczowe w dzisiejszym świecie.

Ważne

Terminy i lokalizacje półkolonii zimowych 2026

  • Głowaczów, 20-23.01.2026, Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Głowaczowie, ul. Warecka 10;
  • Opacz, 20-23.01.2026, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6, Opacz 9, 05-520 Konstancin-Jeziorna;
  • Łochów, 26-29.01.2026, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej, ul. 1 Maja 47;
  • Ćmielów, 27-30.01.2026, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego, ul. Długa 164;
  • Stryków, 3-6.02.2026, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Noblistów Polskich, ul. Targowa 21;
  • Witów-Kolonia, 3-6.02.2026, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Witów-Kolonia 47, 97-330 Sulejów;
  • Żychlin, 9-12.02.2026, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Stefana Żeromskiego 8;
  • Rawa Mazowiecka, 10-13.02.2026, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej, ul. Miła 2;
  • Zelów, 10-13.02.2026, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Stefana Żeromskiego 53;
  • Radzyń Podlaski, 16-19.02.2026, Szkoła Podstawowa nr 1 im Bohaterów Powstania Styczniowego, ul. Jana Pawła II 25;
  • Dąbrowa, 17-20.02.2026, Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren, ul. Szkolna 41;
  • Pobiedziska, 17-20.02.2026, Szkoła Podstawowa Montessori, ul. Tysiąclecia 2;
  • Trzcianka, 24-27.02.2026, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego, ul. Stanisława Staszica 6;
  • Mosina, 24-27.02.2026, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 1;
  • Krasnystaw, 24-27.02.2026, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II, ul. Marszałka Piłsudskiego 21;
  • Łęczna, 24-27.02.2026, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II, ul. Jaśminowa 6.

Jak zapisać dziecko na półkolonie?

Aby zgłosić dziecko, rodzic lub opiekun prawny powinien:

  1. Wybrać miejscowość i termin półkolonii,
  2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy online,
  3. Poczekać na potwierdzenie udziału,
  4. Wypełnić i odesłać dokumenty przesłane mailem przez organizatora.

Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto zgłosić dziecko jak najszybciej.

Organizatorzy projektu

Projekt Klub Cyfrowych Możliwości realizowany jest przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog i finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Celem inicjatywy jest nie tylko rozwój kompetencji cyfrowych wśród dzieci i młodzieży, ale także promowanie równości płci w zawodach związanych z nowymi technologiami.