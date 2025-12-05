Ile czasu dzieci spędzają w internecie?

Raport NASK ujawnia istotną różnicę między wyobrażeniami rodziców a rzeczywistością. Nastolatki spędzają w sieci średnio ponad 5 godzin dziennie, podczas gdy rodzice szacują to na 2,5–3 godziny. Smartfon stał się głównym narzędziem kontaktu ze światem – 93% młodzieży korzysta z internetu wyłącznie przez telefon, a co trzeci nastolatek ma trudności z jego odłożeniem.

Reklama

40% dzieci dostaje pierwszy telefon przed 9. rokiem życia, a podczas posiłków, nauki czy zasypiania młodzi stale scrollują w sieci. Eksperci podkreślają, że dorośli nie mogą wymagać cyfrowej równowagi od dzieci, jeśli sami nie dają przykładu.

Dlaczego rodzice często nie wiedzą, co robią dzieci online?

Różnica w percepcji dorosłych i dzieci jest ogromna. Tylko 20% nastolatków ma w domu jasne zasady korzystania z internetu, podczas gdy większość deklaruje: „mogę robić, co chcę”. Rodzice wciąż często myślą, że nad wszystkim panują, co prowadzi do luki w bezpieczeństwie cyfrowym i problemów w zdrowiu psychicznym.

– Dzieci milczą, bo nie wierzą, że ktoś naprawdę słucha – mówi Ewa Domańska z NASK. Brak uwagi ze strony rodziców, nawet w drobnych codziennych sytuacjach, sprawia, że młodzież nie czuje się ważna i bezpieczna.

Jakie zagrożenia czekają na dzieci w sieci?

Najpoważniejsze ryzyka to:

kontakt z przemocą, patotreściami i pornografią,

niebezpieczne znajomości online,

samotność i brak uwagi dorosłych.

Aż 36% nastolatków wykazuje objawy problematycznego używania internetu, a brak jasnych reguł w domu sprawia, że sieć staje się dla nich labiryntem bez wskazówek.

Cyfrowa higiena zaczyna się od rodziców

Eksperci apelują: dzieci uczą się cyfrowej równowagi przede wszystkim przez przykład. Jeśli rodzic jest ciągle w telefonie, trudno wymagać, aby dziecko samo odłożyło urządzenie. Obecność, uważne słuchanie i rozmowa są dziś kluczowe dla bezpieczeństwa cyfrowego najmłodszych.

– Higiena cyfrowa to dziś kluczowa kompetencja rodziców – podkreśla Małgorzata Rozenek-Majdan.

Kampania „Cała Polska czyta Dorosłym” – jak możesz wziąć w niej udział?

Fragmenty raportu są czytane na głos, aby rodzice naprawdę usłyszeli głos dzieci. W kolejnych etapach kampanii wsparcie okażą:

samorządy lokalne, np. Miasto Łódź ,

, twórcy internetowi i gwiazdy, np. Julia Kamińska i Maja Herman.

Działania potrwają do okresu Świąt Bożego Narodzenia. Kampania nie jest tylko informacją – ma tworzyć przestrzeń do prawdziwej rozmowy, bo cyfrowe bezpieczeństwo to nie tylko technologia, ale przede wszystkim relacje i obecność dorosłych.

Źródła:

NASK

Human Answer Institute